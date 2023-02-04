Diyarbakır´da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

ABD ve Kanada'da yaklaşık 100 milyon kişi tarihi soğukla karşı karşıya

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Lice ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Lice ilçesi Tepe mezrası mevkisinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yaralılar ve hayatını kaybeden 1 kişi, AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden 1 kişi ise morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2023-02-04 20:43:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.