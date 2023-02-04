Diyarbakır'da kuvvetli kar yağışı (3)



DİYARBAKIR´DA KENT MERKEZİ VE KIRSALDA KARLA MÜCADELE YAPILIYOR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışıyla ve buzlanmaya karşı kaldırım, bulvar ve caddelerde kar küreme çalışmaları yaptı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent genelinde kar yağışının başlamasının ardından trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için yol tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde 55 personel ve 30 araçla çalışmalar devam ederken, 17 ilçenin kırsal mahallelerinde ise 95 personel ve 55 araçtan oluşan ekiplerle kapanan yollara müdahale ediliyor. 24 saat esasına göre çalışacak olan ekiplerin, trafik ve yaya güvenliği için gece yaşanacak buzlanmalara karşı kentteki tüm ana arterlerde tuzlama çalışması yapılacağı bildirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, gün boyu yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için kaldırımlarda da karla mücadele çalışmaları yaptı. Ekiplerin kar yağışı devam ettiği sürece olumsuz durumların yaşanmaması için sahada olacağı belirtildi. Oluşturulan ekipler, 4 merkez ilçedeki park, kaldırım ve refüjlerde ağaçların üzerindeki karları temizledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, soğuk hava nedeniyle kimsesizlerin sokakta kalmaması için oluşturduğu zabıta ekipleri devriye görevini yerine getirirken, vatandaşların bildirmesi durumunda sokakta kalan kimsesizleri araçlarla alarak otellere yerleştirdi. Son bir ayda barınma imkanı olmayan 46 kişinin Büyükşehir Belediyesi´nin anlaşmalı olduğu otellerde misafir edildiği belirtildi. Ayrıca sokak hayvanları içinde birçok noktaya yiyecek bırakılıyor.

İLÇELERDE OTOBÜS SEFERLERİNE KAR ENGELİ

Yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle ilçelerde toplu taşıma hizmetleri geçici olarak durduruldu. Seyahat güvenliğini riske atmamak amacıyla otobüsler hizmet veremeyecek. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunarak, "Kıymetli hemşehrilerim, Diyarbakır'ımızda kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Genel olarak yollarımız açık bulunmakta, lokal olarak kapalı kırsal yollarda ise ekiplerimiz özverili şekilde çalışmaktadır. Lütfen, güvenliğiniz için kar lastiği, zincir takılı araçla yola çıkınız" dedi. (DHA)

DİYARBAKIR, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DHA

2023-02-04 23:21:29



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