Boğazları yüzerek geçen sporcu, karlı havada Devegeçidi Barajı´na girdi

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)İSTANBUL ve Çanakkale boğazlarını yüzerek geçen profesyonel açık su yüzme sporcusu Hüseyin Nazlı, Diyarbakır´da eksi 2 derece hava sıcaklığında Devegeçidi Barajı´na girerek yüzdü.
Diyarbakır´da, Meteoroloji 15´inci Bölge Müdürlüğü´nün uyarısının ardından kent merkezi ile kırsal ilçelerde kuvvetli kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü kentte İstanbul ve Çanakkale boğazlarını yüzerek geçen profesyonel açık su yüzme sporcusu Hüseyin Nazlı, kış sporlarına dikkat çekmek için soğuk havaya rağmen Devegeçidi Barajı´na girdi. Eksi 2 derecede kar ile vücudunu da ovan Nazlı, her kış ayında kar yağışı ile soğuk havada yüzdüğünü belirterek, "Gelenek haline getirdim. Bunu böyle yapma nedenim yurt dışında gerçekleşen büyük ulusal açık su kış yüzme yarışlarına hazırlıklı olmak" dedi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-02-05 12:22:20
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