Boğazları yüzerek geçen sporcu, karlı havada Devegeçidi Barajı´na girdi



Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)İstanbul ve Çanakkale boğazlarını yüzerek geçen profesyonel açık su yüzme sporcusu Hüseyin Nazlı, Diyarbakır´da eksi 2 derece hava sıcaklığında Devegeçidi Barajı´na girerek yüzdü.

Diyarbakır´da, Meteoroloji 15´inci Bölge Müdürlüğü´nün uyarısının ardından kent merkezi ile kırsal ilçelerde kuvvetli kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü kentte İstanbul ve Çanakkale boğazlarını yüzerek geçen profesyonel açık su yüzme sporcusu Hüseyin Nazlı, kış sporlarına dikkat çekmek için soğuk havaya rağmen Devegeçidi Barajı´na girdi. Eksi 2 derecede kar ile vücudunu da ovan Hüseyin Nazlı, her kış ayında kar yağışı ile soğuk havada yüzdüğünü belirterek, "Gelenek haline getirdim. Bunu böyle yapma nedenim yurt dışında gerçekleşen büyük ulusal açık su kış yüzme yarışlarına hazırlıklı olmak" dedi. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karda yürümesi

-Karı üzerine sürmesi

-Baraja girmesi

-Yüzmesi

-Soğuk havada oturması

-Genel ve detay

DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-02-05 14:14:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.