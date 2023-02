Tartıştığı husumetlisinin tabancalı saldırısında ağır yaralandı

Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde ismi öğrenilemeyen husumetlisinin tabancayla ateş etmesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.E (30), hastaneye kaldırıldı. H.E.´nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Tren Yolu 1. Geçit Sokağı´nda meydana geldi. H.E., sokakta tartıştığı husumetlisinin tabancayla ateş etmesiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, şüpheli de kaçtı. H.E., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede yerde 8 boş kovan tespit etti. Park halindeki bir otomobile de mermi isabet ettiği görüldü.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, H.E.´nin hayati tehlikesinin olduğu ifade edildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

