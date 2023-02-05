Diyarbakır'da yoğun kar; okullar yarın tatil



Serhat ÖZDEMİR-Selim KAYA-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'daki tüm okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü açılmayacak. Sömestir tatilinde dönmesi beklenen öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, aralıklarla sürüyor. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi ve Sur ilçesindeki tarihi yapılar da beyaza büründü. Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camisi, Hasan Paşa Hanı, 4 Ayaklı Minare ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki surları gezmek için gelenler kar yağışı altında bol bol fotoğraf çektirdi. İzmir'den geldiğini belirten Ziya Kılıçsallayan (25), "Yazın gelemedik. Kar yağışı da bu yıl geç geldi. Fakat arkadaşlarla yine de yetiştik. Hazreti Süleyman Camisi, Ulu Cami ve surları gezdik. İzmir'de hiç kar yok. Kara yetiştik, darısı yetişemeyenlere olsun. Diyarbakır'ı bu kadar güzel beklemiyordum" dedi.

DİYARBAKIR'DA OKULLAR AÇILMAYACAK

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullar için tatil kararı alındı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Aktaş, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ve kıymetli velilerimiz, Diyarbakır'ımızda etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde; 6 Şubat Pazartesi (Yarın) eğitim-öğretime (örgün ve yaygın eğitime) 1 günlüğüne ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinlidir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-02-05 15:36:57



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