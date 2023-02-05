Yolu kardan kapanan köydeki kalp hastasını AFAD ve sağlık ekipleri hastaneye ulaştırdı

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Hazro ilçesinde yolu kardan kapanan kırsal Kavaklıboğaz Mahallesi´nde rahatsızlanan kalp hastası Selim Petek, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Diyarbakır´ın Hazro ilçesinde etkili olan kar yağışıyla yolu kardan kapanan kırsal Kavaklıboğaz Mahallesinde oturan kalp hastası Selim Petek rahatsızlandı. Yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans, kar yağışı sonucu yolun kapanması nedeniyle hastaya ulaşamayınca AFAD ekiplerine haber verildi. Arazi aracıyla bölgeye giden 5 kişilik AFAD ekibi, Petek'i alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Petek´in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2023-02-05 20:46:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.