Yolu kardan kapanan köydeki kalp hastasını AFAD ve sağlık ekipleri hastaneye ulaştırdı

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Hazro ilçesinde yolu kardan kapanan kırsal Kavaklıboğaz Mahallesi´nde rahatsızlanan kalp hastası Selim Petek, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.
Diyarbakır´ın Hazro ilçesinde etkili olan kar yağışıyla yolu kardan kapanan kırsal Kavaklıboğaz Mahallesinde oturan kalp hastası Selim Petek rahatsızlandı. Yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans, kar yağışı sonucu yolun kapanması nedeniyle hastaya ulaşamayınca AFAD ekiplerine haber verildi. Arazi aracıyla bölgeye giden 5 kişilik AFAD ekibi, Petek'i alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Petek´in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2023-02-05 20:46:07
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