Diyarbakır´da hastalar, yol açılarak hastaneye ulaştırıldı

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da kırsal mahallelerde doğum sancısı başlayan kadın ile sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çocuk, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yolların açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Kar yağışı, kentte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Silvan ilçesindeki Kırsal Dorukardı Mahallesi´nde doğum sancısı başlayan kadının yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalleye ulaşamayınca, Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yolu açmasıyla kırsal mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye ulaştırdı.
Kırsal Keklikdere Mahallesi´nde de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çocuk, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz Silvan Dorukardı Mahallesi´nde doğum hastasına, Keklikdere Mahallesi´nde de sobadan zehirlenen yavrumuzun imdadına yetişti. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen soba zehirlenmesine karşı dikkatli olalım" dedi.
Doğum sancısı tutan kadın ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çocuğun sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. (DHA)FOTOGRAFLI DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA
2023-02-06 00:37:07
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