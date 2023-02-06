 Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem; Diyarbakır'da bina yıkıldı

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DİYARBAKIR,(DHA) Kahramanmarş'ta meydana gelen depremin ardından Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina çöktü. Binada arama kurtama çalışmaları sürüyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır

2023-02-06 05:23:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.