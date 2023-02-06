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DİYARBAKIR, (DHA) Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bina çöktü. Çöken binada kalanların olduğu bildirilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 489. Sokak'ta depremin ardından bina çöktü. Binada enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Görüntü Dökümü:

-Yıkılan binadan görüntüler

-Kurtarma çalışmalarıDHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır

2023-02-06 05:52:20



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