Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (7)



KAHRAMANMARAŞ´TA 84 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kahramanmaraş´ta sabahın erken saatlerinde meydana gelen Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremde, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Depremde en fazla hasar ve can kaybının Pazarcık, Elbistan ve Türkoğlu ilçeleriyle Kahramanmaraş´ın merkez ilçelerinde olduğu bildirildi. Valilikten alınan bilgiye göre kent genelinde 187 binanın yıkıldığı, ilk belirlemelere göre 84 kişinin öldüğü, 255 kişinin de yaralandığı bildirildi.

DİYARBAKIR'DA ÖLÜ SAYISI 14´E ÇIKTI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da 20 bina yıkıldı. Enkaz altında kalanlar için başlatılan arama-kurtarma çalışması sürüyor.

Vali Ali ihsan Su, yıkılan binaların bulunduğu bölgeye gidip, inceleme yaptı. Büyükşehir Belediyesi de alınan karar doğrultusunda otobüs seferlerini ücretsiz gerçekleştiriliyor. Diyarbakır'da şu ana kadar depremde 14 kişi hayatını kaybetti, 226 kişi de yaralandı.

İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ'NİN YOĞUN BAKIM BİNASI ÇÖKTÜ

Hatay'ın İskenderun ilçesi Devlet Hastanesi'nin Yoğun Bakım ünetisenin bulunduğu 6 katlı A Blok depremde yıkıldı. Binada arama kurtarma çalışması yapılırken, binanın Acil Servisi'nde ise yaralı depdemzedelede hizmet veriliyor. Serviste yatan hastalar da bahçeye tahliye edildi. Yogun Bakım Ünitesi'nde kaç hastanın ve personelin bulunduğu henüz açıklanmadı.

İskenderun ilçesinde farklı noktalarda birçok binanın yıkıldığı, onlarca binada da ağır hasar olduğu bildirildi.

REYHANLI'DA PANSİYON YIKILDI

Hakay'ın Reyhanlı ilçesinde ise öğrenci pansiyonu olarak kullanılan ancak boş olduğu bildirilen 5 katlı Alice Tesisleri de yıkıldı. Reyhanlı'da toplam 4 binanın yıkıldığı, 7 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çöken 5 katlı bin binada ise arama kurtarma çalışması yapılıyor. Dörtyol ilçesi Sahil Yolu depremde zarar gördü. (DHA)Burak EMEK-Selim KAYA-Gıyasettin TETİK-Serhat ÖZDEMİR-Mesut BUDRAÇYakup ALTAY- Ufuk AKTUĞFerhat DERVİŞOĞLU/DİYARBAKIR; GAZİANTEP(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır

2023-02-06 11:02:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.