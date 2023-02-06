Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (7)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (7)

DHA

Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (7)


KAHRAMANMARAŞ´TA 84 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kahramanmaraş´ta sabahın erken saatlerinde meydana gelen Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremde, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Depremde en fazla hasar ve can kaybının Pazarcık, Elbistan ve Türkoğlu ilçeleriyle Kahramanmaraş´ın merkez ilçelerinde olduğu bildirildi. Valilikten alınan bilgiye göre kent genelinde 187 binanın yıkıldığı, ilk belirlemelere göre 84 kişinin öldüğü, 255 kişinin de yaralandığı bildirildi.
DİYARBAKIR'DA ÖLÜ SAYISI 14´E ÇIKTI
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da 20 bina yıkıldı. Enkaz altında kalanlar için başlatılan arama-kurtarma çalışması sürüyor.
Vali Ali ihsan Su, yıkılan binaların bulunduğu bölgeye gidip, inceleme yaptı. Büyükşehir Belediyesi de alınan karar doğrultusunda otobüs seferlerini ücretsiz gerçekleştiriliyor. Diyarbakır'da şu ana kadar depremde 14 kişi hayatını kaybetti, 226 kişi de yaralandı. 
İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ'NİN YOĞUN BAKIM BİNASI ÇÖKTÜ
Hatay'ın İskenderun ilçesi Devlet Hastanesi'nin Yoğun Bakım ünetisenin bulunduğu 6 katlı A Blok depremde yıkıldı. Binada arama kurtarma çalışması yapılırken, binanın Acil Servisi'nde ise yaralı depdemzedelede hizmet veriliyor. Serviste yatan hastalar da bahçeye tahliye edildi. Yogun Bakım Ünitesi'nde kaç hastanın ve personelin bulunduğu henüz açıklanmadı.
İskenderun ilçesinde farklı noktalarda birçok binanın yıkıldığı, onlarca binada da ağır hasar olduğu bildirildi. 
REYHANLI'DA PANSİYON YIKILDI
Hakay'ın Reyhanlı ilçesinde ise öğrenci pansiyonu olarak kullanılan ancak boş olduğu bildirilen 5 katlı Alice Tesisleri de yıkıldı. Reyhanlı'da toplam 4 binanın yıkıldığı, 7 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çöken 5 katlı bin binada ise arama kurtarma çalışması yapılıyor. Dörtyol ilçesi Sahil Yolu depremde zarar gördü. (DHA)Burak EMEK-Selim KAYA-Gıyasettin TETİK-Serhat ÖZDEMİR-Mesut BUDRAÇYakup ALTAY- Ufuk AKTUĞFerhat DERVİŞOĞLU/DİYARBAKIR; GAZİANTEP(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır
2023-02-06 11:02:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, bir vatandaşı enkazdan sağ çıkardı(2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, bir ...
(Görüntülü)KAYAPINAR İLÇESİNDE YIKILAN 8 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAYAPINAR İLÇESİNDE YIKILAN 8 KATLI ...
(Görüntülü)Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, bir vatandaşı enkazdan sağ çıkardı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, bir ...
(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; 5 BÖLGE SALLANDI, ÇOK SAYIDA İLDE YIKIM VAR (4)
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ...
(Görüntülü)BAĞLAR&#039;DA BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARTILDI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAĞLAR'DA BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDAN ...
(Görüntülü)DEPREM ANI KAYAPINAR İLÇESİNDE BİR MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREM ANI KAYAPINAR İLÇESİNDE BİR ...
Diyarbakır'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yıkılan binalarda arama kurtarma ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DA 1 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDAN KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DA 1 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDAN ...
(Görüntülü)GÖÇÜK ALTINDA KALANLARI KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)GÖÇÜK ALTINDA KALANLARI KURTARMA ...
Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (4)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 ...
(Görüntülü) BAĞLAR&#039;DA BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARTILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAĞLAR'DA BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDAN ...
(Görüntülü)YENİŞEHİR&#039;DE ENKAZ ATINDAN BİR KİŞİ ÇIKARTILIRKEN ÇIKAN BİR KİŞİ AİLESİYLE BULUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)YENİŞEHİR'DE ENKAZ ATINDAN BİR KİŞİ ...
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: "(Depremde) 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı."
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: "(Depremde) 6 bina ...
(Görüntülü)ENKAZ ALTINDA KALANLARIN KURTARILMA ANLARI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ENKAZ ALTINDA KALANLARIN KURTARILMA ANLARI
(Görüntülü)BAĞLAR İLÇESİNDE BİNANIN YIKILMA ANI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAĞLAR İLÇESİNDE BİNANIN YIKILMA ANI ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR BAĞLAR İLÇESİN&#039;DE BİNA ÇÖTÜ; KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR BAĞLAR İLÇESİN'DE BİNA ...
DİYARBAKIR BAĞLAR İLÇESİN'DE BİNA ÇÖTÜ; KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER DİYARBAKIR BAĞLAR İLÇESİN'DE BİNA ÇÖTÜ; KURTARMA ...
Kahramanmaraş'taki deprem Doğu ve Güneydoğu'daki illerde de hissedildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki deprem Doğu ve Güneydoğu'daki ...
 Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem; Diyarbakır'da bina yıkıldı
YEREL HABERLER  Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem; ...
 KAHRAMANMARAŞ'TA 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; DİYARBAKIR'DA BİNA YIKILDI
YEREL HABERLER  KAHRAMANMARAŞ'TA 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; ...
FLASH
YEREL HABERLER FLASH
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA HASTALAR, YOL AÇILARAK HASTANEYE ULAŞTIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA HASTALAR, YOL ...
DİYARBAKIR'DA HASTALAR, YOL AÇILARAK HASTANEYE ULAŞTIRILDI
YEREL HABERLER DİYARBAKIR'DA HASTALAR, YOL AÇILARAK HASTANEYE ...
Diyarbakır´da hastalar, yol açılarak hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da hastalar, yol açılarak hastaneye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.