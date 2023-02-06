Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (17)



BAKAN BOZDAĞ VALİ VE YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremden etkilenen kentler arasında bulunan Diyarbakır´a gelen Adalet Bakanı Bozdağ, Vali Ali İhsan Su ile birlikte yıkılan binalarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Bozdağ, Bağlar ilçesinde yıkılan Serin 2 Apartmanı´nın enkazı önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yüreğimizi yakan, hepimizi üzüntüye sevk eden bir deprem yaşadık. Kahramanmaraş merkezli olmak üzere pek çok ilimizde etkileri görüldü. Bunlardan biri de Diyarbakır. Ben bu vesile ile depremde hayatını kaybeden her vatandaşımıza ayrı ayrı Allah´tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlerine, baş sağlığı diliyorum. Azizi milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Devletimiz Türkiye´mizin depremi yaşayan bütün illerinde seferber olmuştur. Devlet bütün imkan ve kabiliyetlerini şu anda enkaz altında bulunan vatandaşlarımızı sağ ve salimen ulaşmak ve onları kurtarmak için harcamaktadır. Hem AFAD hem Kızılay hem Emniyet hem jandarma UMKE hem gönüllüler pek çok açıdan büyük bir seferberliğin içerisinde büyük bir titizlikle enkazları kaldırmak, enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ ve salimen ulaşmak için büyük bir gayretle çalışmaları sürdürmektedirler."

'7 BİNADA ÇÖKME VAR'

Vatandaşların bu süre içerisinde sağduyulu, soğukkanlı olmasında özellikle trafik ve diğer konularda yetkililerin uyarılarına hassasiyet göstermesinde pek çok fayda olduğun belirten Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Trafik yoğunluğu Diyarbakır´da maalesef arzu edilenin üstünde. Yolların ona göre geçişe elverişli bir şekilde olmasında fayda bulunmaktadır. Bu konuda hassasiyet gösterilirse çok daha faydalı sonuçlara hep beraber katkıda bulunmuş oluruz. Bazı provokatif paylaşımlar sebebiyle insanlarımızı manipüle eden yaklaşımlara karşı da hepimizin hassas ve duyarlı olmasında fayda var. Bunlar ilgili zaten hem kolluk güçlerimiz hem de cumhuriyet başsavcılıklarımız harekete geçmiş durumdadır. Adli süreçler de işletilmektedir. Bütün vatandaşlarımızın yetkililerin açıklamalarına itibar etmelerini en büyük bir fayda bulunduğunu ifade etmek isterim. Çünkü doğru bilgi yetkili ağızlardan ancak ulaşmaktadır. Diyarbakır merkezde, 2 ilçemizde Bağlar ve Yenişehir ilçemizde hasar var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralı vatandaşlarımız var. Toplam 7 binada çökme var. Bu binalardan 5´i Bağlar ilçemizde 2´si Yenişehir ilçemizde. Bağlar´daki binanın biri boş, içinde herhangi bir insanımız yok. Diğer binalarda insanlarımız var. Şu ana kadar hastanelere kaldırılan yaralı vatandaş sayımız 478 civarında, 203 vatandaşımız da taburcu olmuş durumda. Diğerlerinin de tedavileri devam etmektedir. Çok az sayıda vatandaşımızın hayati riski var. Burada gerekli koordinasyon etkili bir şekilde yürütülmektedir."

2 KİŞİ YARALI KURTARILDI

Bu arada Serin 2 Apartmanı´nda yürütülen kurtarma çalışmalarında da 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. (DHA)Selim KAYA-Serhat ÖZDEMİR-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK, Serhat ÖZDEMİR

2023-02-06 17:35:34



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