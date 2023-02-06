Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (17)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (17)

DHA

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (17)


BAKAN BOZDAĞ VALİ VE YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI 
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremden etkilenen kentler arasında bulunan Diyarbakır´a gelen Adalet Bakanı Bozdağ, Vali Ali İhsan Su ile birlikte yıkılan binalarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Bozdağ, Bağlar ilçesinde yıkılan Serin 2 Apartmanı´nın enkazı önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yüreğimizi yakan, hepimizi üzüntüye sevk eden bir deprem yaşadık. Kahramanmaraş merkezli olmak üzere pek çok ilimizde etkileri görüldü. Bunlardan biri de Diyarbakır. Ben bu vesile ile depremde hayatını kaybeden her vatandaşımıza ayrı ayrı Allah´tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlerine, baş sağlığı diliyorum. Azizi milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Devletimiz Türkiye´mizin depremi yaşayan bütün illerinde seferber olmuştur. Devlet bütün imkan ve kabiliyetlerini şu anda enkaz altında bulunan vatandaşlarımızı sağ ve salimen ulaşmak ve onları kurtarmak için harcamaktadır. Hem AFAD hem Kızılay hem Emniyet hem jandarma UMKE hem gönüllüler pek çok açıdan büyük bir seferberliğin içerisinde büyük bir titizlikle enkazları kaldırmak, enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ ve salimen ulaşmak için büyük bir gayretle çalışmaları sürdürmektedirler."
'7 BİNADA ÇÖKME VAR'
Vatandaşların bu süre içerisinde sağduyulu, soğukkanlı olmasında özellikle trafik ve diğer konularda yetkililerin uyarılarına hassasiyet göstermesinde pek çok fayda olduğun belirten Bakan Bozdağ,  şöyle devam etti:
"Trafik yoğunluğu Diyarbakır´da maalesef arzu edilenin üstünde. Yolların ona göre geçişe elverişli bir şekilde olmasında fayda bulunmaktadır. Bu konuda hassasiyet gösterilirse çok daha faydalı sonuçlara hep beraber katkıda bulunmuş oluruz. Bazı provokatif paylaşımlar sebebiyle insanlarımızı manipüle eden yaklaşımlara karşı da hepimizin hassas ve duyarlı olmasında fayda var. Bunlar ilgili zaten hem kolluk güçlerimiz hem de cumhuriyet başsavcılıklarımız harekete geçmiş durumdadır. Adli süreçler de işletilmektedir. Bütün vatandaşlarımızın yetkililerin açıklamalarına itibar etmelerini en büyük bir fayda bulunduğunu ifade etmek isterim. Çünkü doğru bilgi yetkili ağızlardan ancak ulaşmaktadır. Diyarbakır merkezde, 2 ilçemizde Bağlar ve Yenişehir ilçemizde hasar var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralı vatandaşlarımız var. Toplam 7 binada çökme var. Bu binalardan 5´i Bağlar ilçemizde 2´si Yenişehir ilçemizde. Bağlar´daki binanın biri boş, içinde herhangi bir insanımız yok. Diğer binalarda insanlarımız var. Şu ana kadar hastanelere kaldırılan yaralı vatandaş sayımız 478 civarında, 203 vatandaşımız da taburcu olmuş durumda. Diğerlerinin de tedavileri devam etmektedir. Çok az sayıda vatandaşımızın hayati riski var. Burada gerekli koordinasyon etkili bir şekilde yürütülmektedir." 
2 KİŞİ YARALI KURTARILDI
Bu arada Serin 2 Apartmanı´nda yürütülen kurtarma çalışmalarında da 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.  (DHA)Selim KAYA-Serhat ÖZDEMİR-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)
   DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK, Serhat ÖZDEMİR
2023-02-06 17:35:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın enkazından 2 kadın yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın enkazından 2 ...
(Görüntülü)SERİN 2 SİTESİ&#039;NİN ENKAZINDAN 2 KİŞİ ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)SERİN 2 SİTESİ'NİN ENKAZINDAN 2 KİŞİ ...
(Görüntülü)YENİŞEHİR&#039;DE YIKILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)YENİŞEHİR'DE YIKILAN BİNALAR HAVADAN ...
Adalet Bakanı Bozdağ, deprem bölgesi Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, deprem bölgesi Diyarbakır'da ...
(Görüntülü)VATANDAŞLAR OTOMOBİLLERİYLE KENT MERKEZİNDEN ÇIKIŞ YAPIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)VATANDAŞLAR OTOMOBİLLERİYLE KENT ...
(Görüntülü)BAKAN BOZDAĞ, DEPREMDE YIKILAN SERİN 2 SİTESİ&#039;NİN BULUNDUĞU TESİSLER KAVŞAĞI&#039;NDA AÇIKLAMA YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN BOZDAĞ, DEPREMDE YIKILAN SERİN 2 ...
Diyarbakır'da depremde yıkılan binadan yaklaşık 11 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremde yıkılan binadan yaklaşık 11 ...
(Görüntülü)Diyarbakır&#039;da göçük altında kalan 7 çocuğu ve eşini kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla bekledi
YEREL HABERLER (Görüntülü)Diyarbakır'da göçük altında kalan 7 ...
(Görüntülü)ELBİSTAN&#039;DA 7.6&#039;LIK DEPREM DİYARBAKIR&#039;DA BÖYLE YAŞANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELBİSTAN'DA 7.6'LIK DEPREM ...
(Görüntülü)ENKAZ BÖLGESİNDE BİR BİNA DAHA YIKILDI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)ENKAZ BÖLGESİNDE BİR BİNA DAHA YIKILDI; O ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;IN BAĞLAR İLÇESİNDE İSTASYON CAMİİ YIKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'IN BAĞLAR İLÇESİNDE ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR BAĞLAR&#039;DA YIKILAN BİNADAKİ CAN PAZARI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR BAĞLAR'DA YIKILAN BİNADAKİ ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GÖÇÜK ALTINDA KALAN ÇOCUĞU KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ...
Diyarbakır'da depremden etkilenenlere yardım
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremden etkilenenlere yardım
(Görüntülü)BAĞLAR İLÇESİNDE ENKAZDAN YARALILAR KURTARILMAYA DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAĞLAR İLÇESİNDE ENKAZDAN YARALILAR ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;IN YENİŞEHİR İLÇESİNDE YIKILAN BİNADA ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'IN YENİŞEHİR İLÇESİNDE ...
Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (7)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 ...
Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Güneydoğu'da 5 ilde okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Güneydoğu'da ...
(Görüntülü)Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, bir vatandaşı enkazdan sağ çıkardı(2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, bir ...
(Görüntülü)KAYAPINAR İLÇESİNDE YIKILAN 8 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAYAPINAR İLÇESİNDE YIKILAN 8 KATLI ...
(Görüntülü)Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, bir vatandaşı enkazdan sağ çıkardı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, bir ...
(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; 5 BÖLGE SALLANDI, ÇOK SAYIDA İLDE YIKIM VAR (4)
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ...
(Görüntülü)BAĞLAR&#039;DA BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARTILDI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAĞLAR'DA BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDAN ...
(Görüntülü)DEPREM ANI KAYAPINAR İLÇESİNDE BİR MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREM ANI KAYAPINAR İLÇESİNDE BİR ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.