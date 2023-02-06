Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (20)

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



8 KATLI BİNANIN YIKILMA ANI KAMERADA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki 8 katlı binanın yıkılma anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; depreme yakalanan bazı kişilerin koşmaya başladığı, ardından ortaya çıkan toz bulutu görülüyor. Öte yandan yıkılan binalarda, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Kentte süren kuvvetli yağmur, çalışmaları güçleştiriyor.

Bu arada Diyarbakır Valiliği, resmi internet sitesinden geçici barınma merkezlerinin listesini paylaştı. Vatandaşlar, barınma merkezlerinin listesine, http://www.diyarbakir.gov.tr/basin-duyurusu-diyarbakirda-gecici-barinma-alanlari linkinden ulaşabilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2023-02-06 18:58:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.