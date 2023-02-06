Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (22)

17 SAAT SONRA ENKAZDAN 4 KİŞİ DAHA KURTARILDI
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremden etkilenen kentler arasında bulunan Diyarbakır´da, Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak´ta bulunan Serin 2 Apartmanı´nda aramakurtarma çalışmalarında 17´nci saatte lise öğrencisi Zozan Karakoyun ve ismi öğrenilemeyen bir lise öğrencisi ile biri kadın 2 kişi daha sağ olarak kurtarıldı. 1 saat önce de Serin 2 Apartmanı´ndan şeker hastası olduğu belirtilen bir kişi sağ olarak çıkarılmıştı.
Yenişehir ilçesinde yıkılan 8 katlı binadan da 45 yaşlarında bir erkek ölü olarak çıkarıldı. Temas kurulan bir yaralıyı çıkarma çalışmaları devam ediyor. (DHA)Burak EMEKSelim KAYASerhat ÖZDEMİRYakup ALTAYMesut BUDRAÇGıyasettin TETTİK/ DİYARBAKIR, (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSelim KAYASerhat ÖZDEMİRYakup ALTAYMesut BUDRAÇGıyasettin TETTİK
2023-02-06 22:20:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.