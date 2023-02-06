Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (22)



17 SAAT SONRA ENKAZDAN 4 KİŞİ DAHA KURTARILDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremden etkilenen kentler arasında bulunan Diyarbakır´da, Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak´ta bulunan Serin 2 Apartmanı´nda aramakurtarma çalışmalarında 17´nci saatte lise öğrencisi Zozan Karakoyun ve ismi öğrenilemeyen bir lise öğrencisi ile biri kadın 2 kişi daha sağ olarak kurtarıldı. 1 saat önce de Serin 2 Apartmanı´ndan şeker hastası olduğu belirtilen bir kişi sağ olarak çıkarılmıştı.

Yenişehir ilçesinde yıkılan 8 katlı binadan da 45 yaşlarında bir erkek ölü olarak çıkarıldı. Temas kurulan bir yaralıyı çıkarma çalışmaları devam ediyor. (DHA)Burak EMEKSelim KAYASerhat ÖZDEMİRYakup ALTAYMesut BUDRAÇGıyasettin TETTİK/ DİYARBAKIR, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSelim KAYASerhat ÖZDEMİRYakup ALTAYMesut BUDRAÇGıyasettin TETTİK

2023-02-06 22:20:11



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