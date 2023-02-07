Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (26)Kahramanmaraş´ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ´da boşaltılan ve 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Ekipler, panik dolu anlar yaşarken çalışmalara ara verildi. Bölgeye sevk edilen doğalgaz ekiplerinin çalışması sürüyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır

2023-02-07 02:20:28



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