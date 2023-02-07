Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (27)Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli ilk depremde yıkılan Diyarbakır´ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak´ta bulunan Serin 2 Apartmanı´nda sürdürülen aramakurtarma çalışmalarında 23´üncü saate girilirken, 35 yaşlarında bir erkek kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sıfırın altındaki havaya rağmen sürdürülüyor. (DHA)Görüntü Dökümü
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-geçildi
DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Gıyasettin TETİK
2023-02-07 03:40:41
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