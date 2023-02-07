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SERİN 2 APARTMANI'NDAN BİR KİŞİ DAHA SAĞ OLARAK KURTARILDI

DHA

SERİN 2 APARTMANI'NDAN BİR KİŞİ DAHA SAĞ OLARAK KURTARILDI


Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (27)Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli ilk depremde yıkılan Diyarbakır´ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak´ta bulunan Serin 2 Apartmanı´nda sürdürülen aramakurtarma çalışmalarında 23´üncü saate girilirken, 35 yaşlarında bir erkek kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sıfırın altındaki havaya rağmen sürdürülüyor. (DHA)Görüntü Dökümü
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-geçildi
 DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Gıyasettin TETİK
2023-02-07 03:40:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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