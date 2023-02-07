Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (31)

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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26 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli ilk depremde yıkılan Diyarbakır´ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak´ta bulunan Serin 2 Apartmanı´nda sürdürülen aramakurtarma çalışmalarında 26 saat sonra mucize kurtuluş yaşandı. Afetten hemen sonra yıkılan binanın enkazında başlatılan kurtarma çalışmalarında ekipler, Cemal Bayancuk'a (51) ulaştı. Yaralı olarak enkazdan çıkartılan Bayancuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Ekipler, binanın enkazında kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (DHA)Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-02-07 08:01:29



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