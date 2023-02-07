Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (13)



1 GÜN ÖNCE ANJİYO OLDU, DEPREM OLUR OLMAZ EKİBİYLE DİYARBAKIR'A GELDİ

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 1 gün önce Siirt Devlet Hastanesi´nde kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, depremin hemen ardından 15 kişilik ekibiyle Diyarbakır´a geldi.

'NE KADAR CANLIYA ULAŞIRSAM O KADAR İYİLEŞİRİM'

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Emek Caddesi 482´nci Sokak´ta bulunan Akar Apartmanı´nın enkazındaki çalışmalara katılan ekip, şu ana kadar 4 yaralı ve 16 cansız bedeni enkaz altından çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yılmaz, "Burada yaşanan depremden 1 gün önce, rahatsızlığımdan dolayı Siirt Devlet Hastanesi´nde anjiyo oldum. Depremi duyduktan sonra, Diyarbakır halkının yalnız kalmaması için Siirt´ten gelerek burada aramakurtarma çalışmalarına katıldık. Burada 4 yaralı, 16 da cansız bedene ulaştık. 1,5 yıl önce de Antalya´nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınına giderek 12 gün boyunca müdahale ettik. Ne kadar yorgun olsak da buradaki canlı insanlara ulaşmak bizi rahatlattı. Buradaki olaylar durulmadıkça ayrılmayacağız. Rahatsızlığım iyiye giriyor, çok iyiyim. Ne kadar canlı çıkarırsam, o kadar da iyileşiyorum. 36 yıldır itfaiyecilik mesleği içerisindeyim. 36 yıldır da Siirt´te hizmet ediyorum." dedi. (DHA)Mesut BUDRAÇGıyasettin TETİKAkif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇGıyasettin TETİKAkif ÖZALP

2023-02-07 18:54:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.