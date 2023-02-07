Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (14 )

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7.7´LİK DEPREMİN DİYARBAKIR´DAKİ YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem anına ait Diyarbakır´daki güvenlik kamerası görüntüleri, depremin şiddetini ortaya çıkardı. Kayapınar ilçesinde bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 55 saniye süren depremin başlamasıyla beraber ortaya çıkan ışık hüzmesi ile ağaçların ve yandaki binanın sallanması yaşanan afeti gözler önüne serdi. (DHA)Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-02-07 19:14:23



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