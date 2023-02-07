Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (15 )

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DEPREMİN ARDINDAN FAHİŞ FİYATLA EKMEK SATAN FIRINLARA CEZA

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır´da fırınlarda fahiş fiyatla ekmek satıldığı ihbarları üzerinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı denetim gerçekleştirdi. Kent merkezinde 15 fırında denetim yapan zabıta ekipleri, fahiş fiyatla satış yapan ve gramaja aykırı ekmek üreten 5 fırına cezai işlem uyguladı. Denetimler sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2023-02-07 19:54:59



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