Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (17)

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SERİN 2 APARTMANI'NDA 1 KADININ CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Diyarbakır´ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak'taki Serin 2 Apartmanı'nın enkazında yapılan aramakurtarma çalışmalarında bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Depremin yaşandığı andan itibaren arama-kurtarma faaliyetlerini aralıksız yürüten ekipler, enkaz altındaki sesleri dinleyerek yaşayan kişilerin olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. (DHA)Giyasettin TETİKMesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİKMesut BUDRAÇ

2023-02-07 20:14:19



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