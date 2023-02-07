Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (19)

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DİYARBAKIR'DA 40 SAAT SONRA KIZ ÇOCUĞU ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Diyarbakır´ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'ndeki Işık Apartmanı'nda aramakurtarma çalışmalarında, 40 saat sonra bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı. Yaralı kız çocuğu, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-02-07 21:09:58



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