Diyarbakır'daki enkazdan ses veren kadın ve çocukları için kurtarma çalışması

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Gıyasettin TETİK-Mesut Budraç/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´taki depremlerden etkilenen ve yıkımların olduğu Diyarbakır´da Hisami Apartmanı´nda Hediye Aslan´dan ses alınması üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Aslan, çocuklarının da enkazda olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 il arasında yer alan Diyarbakır´da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bağlar ilçesinde yıkılan Hisami Apartmanı´nda, depremin 3'üncü gününde Hediye Aslan´dan ses alındı. Aslan, kendisiyle konuşan ekiplere durumunun iyi olduğunu söyledi. Enkazda çocuklarının da olduğunu belirten Aslan´ı kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ

2023-02-08 12:13:10



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