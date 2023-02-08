Diyarbakır'daki enkazdan ses veren Hediye Aslan 56´ncı saatte kurtarıldı (2) - Yeniden



Gıyasettin TETİK-Mesut Budraç/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´taki depremlerden etkilenen ve yıkımların olduğu Diyarbakır´da 10 katlı Hisami Apartmanı´nda ses alınması üzerine başlatılan kurtarma çalışmasında Hediye Aslan, depremin 56´ncı saatinde bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk olarak enkazdaki çocuklarını soran Aslan, kepçe ile indirilerek ambulansla hastaneye götürüldü.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 il arasında yer alan Diyarbakır´da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bağlar ilçesinde yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı´nda, depremin 3'üncü gününde Hediye Aslan´dan ses alındı. Aslan, kendisiyle konuşan ekiplere durumunun iyi olduğunu söyledi. Enkazda çocuklarının da olduğunu belirten Aslan, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kepçeyle indirilen Aslan, sedyeye konularak ambulansla hastaneye götürüldü. Apartmandaki Aslan´ın çocukları ve diğer kişilerin kurtarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

`ÇOCUKLARININ NEREDE OLDUĞUNU SORDU´

Silvan Belediyesi kurtarma ekibinden Aslan Bakır, "AFAD ekipleriyle birlikte ses dinlemesinde kendisinin sesini aldık. İyi olduğunu, isminin Hediye Aslan olduğunu, ilk olarak çocuklarının nerede olduğunu sordu. Akabinde ekiplerle birlikte 1,5 saatte Hediye ablamızı kurtardık. Ekipler hazır mı dedi. Görevimizi yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Hediye ablayla birlikte büyük bir umudumuz var. Yerimizde duramıyoruz. İlk sesini duyduğumda, yeniden doğmuşum gibi hissettim" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ

2023-02-08 13:10:36



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