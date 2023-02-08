Bakan Bozdağ: İhmali ve kasıtları olan varsa kimsenin yanına kalmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Bozdağ: İhmali ve kasıtları olan varsa kimsenin yanına kalmayacak

DHA

Bakan Bozdağ: İhmali ve kasıtları olan varsa kimsenin yanına kalmayacak


Burak EMEKYakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu illerden Diyarbakır´da, binaların enkazında incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yıkılan 7 binadan 1'inin boş olduğunu belirtti. Bozdağ, "6 binadan şu ana kadar enkazı altında 254 vatandaşımız çıkarıldı. Bunlardan 133'ü vefat etti maalesef. 121'i de sağ çıkarıldı. Kimisi taburcu edildi kimisinin tedavisi devam ediyor. Enkaz kaldırma ve diğerlerine ulaşma çalışmaları da devam ediyor. Önceliğimiz, enkazda olanları kurtarmak. Arkasından yargı süreci; ihmali ve kasıtları olanlar varsa kimsenin yanına kalmayacak" dedi.
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden Diyarbakır´da, aramakurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Diyarbakır´da bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, aramakurtarma çalışmalarıyla ilgili enkaz alanlarında yetkililerden bilgi. Galeria Sitesi´nde incelemelerde bulunan Bakan Bozdağ, "Devletimiz deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren bütün imkanlarını seferber etti. Aynı şekilde vatandaşlarımız da devletimizin yanında olmak için destek vermektedir. Bir seferberlik yoluyla bu süreci desteklemekteler. Yardım konularında da vatandaşlarımız ellerinden geleni yapmaktadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ ve salimen ulaşmak ve onları oradan sağ çıkarabilmek büyük bir çalışmayı gerektiriyor. Onların sıhhatleri için çalışmalar titizlikle yürüyor. O nedenle çalışmaların seyrinin yavaş olması enkaz altında sağ çıkarılmasıdır. Bu kaynaklı olduğu için buradan bütün vatandaşlarımıza ifade etmek isterim. Hem 10 ilde hem de pek çok ilçede ayrıca kırsalda binada meydana gelen depremin büyük çaplı olduğu, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla etkin şekilde müdahale ettiği net bir şekilde ortadadır. Bu müdahale sonucunda bakanlarımız çalışmaları koordine ediyor. Vatandaşlarımızın sağ salim çıkarılması için de gayreti elde tutuyorlar" dedi. 
`133 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ´
Diyarbakır ile ilgili son durumu da paylaşan Bakan Bozdağ, şunları kaydetti: 
"Diyarbakır'da 7 müstakil bina tamamen yıkıldı. Bunlardan bir tanesi, içinde insan yaşamayan bina. Vatandaşlarımızın olduğu 6 bina tamamen yıkıldı. Bu binalarda 184 daire bulunuyor. 594 olarak açıklamıştık ama 570 vatandaşımızın MERSİS kayıtlarında bu bölgede yaşadıkları görünüyor. Enkazdan çıkan yaralılarımıza baktığımızda, kayıtlarda görünmeyen misafirlik ve değişik sebeplerle o gece yıkılan evlerde vatandaşlarımızın bulunduğunu ifade etmek isterim. Yıkılan 6 binadan şu ana kadar enkazı altında 254 vatandaşımız çıkarıldı. Bunlardan 133'ü vefat etti maalesef. 121 tanesi de sağ olarak çıkarıldı. Kimisi taburcu edildi kimisinin de tedavisi devam ediyor. Diğerlerine henüz ulaşılamadı. Enkaz kaldırma ve diğerlerine ulaşmak çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalara şu an da yeterinden fazla personel takviye edildi. Hem AFAD hem emniyetimizin hem de askerimizin burada büyük bir seferberlik anlayışıyla çalıştığını bilmenizi isterim. Araç gereç ve aramatarama ekiplerinin kurtarma ekipleri konusunda Diyarbakır'da herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. 10 bin 6 personel, 1160 araç bu süreçte ihtiyaç nedeniyle görevlendirilmiş. Herkes görevini biliyor yapıyor. Şu ana kadar 773 çadır Diyarbakır'da kurduk. Yaklaşık 7 bin vatandaşımızı istem ve istekleri halinde ikametini sağladık. Ayrıca Diyarbakır'da kamuya ait tesisler ve spor salonları ile camilerde şu ana kadar 168 bin 421 vatandaşımızı barındırdık. İhtiyaç olması durumunda bundan sonraki süreç için de barındırmaya devam edeceğiz. Hastaneye şu ana kadar müracaat eden vatandaşımızın sayısı yaralı olarak 871 olmaktadır. 742'sinin tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilmiş durumda. Yatan 129 yaralı var. Bunlardan 38'inin durumunun ciddi olduğunu biliyoruz. Vefat edende 133 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar 170 bin vatandaşımızı barındırdığımız için sabah, öğle ve akşam her sorunları valilik üzerinden karşılanıyor. Şu an da Hediye Aslan isminde bir kardeşimiz Diyarbakır'da aramakurtarma çalışmasında sağ salim enkazdan çıkarıldı. Kendisine Allah'tan şifa diliyorum. Kurtarmayı sağlayanlara teşekkür ediyorum." 
`YARGI SÜRECİNİ SAVCILAR TAKİP EDİYOR, GEREĞİNİ YAPACAKLAR´
8 katlı Galeria Sitesi´nin kolonlarının kesildiği yönündeki iddialar üzerine ailelerle görüşen Bakan Bozdağ, "Önceliğimiz enkazda olanları kurtarmak. Arkasından yargı süreci, ihmali ve kasıtları olanlar varsa kimsenin yanına kalmayacak. Buna emin olun, bunları takdir ederseniz bir zamanlaması var. Hastanelerde ve enkaz altlarında canlarımız var. Yargı sürecini savcılar takip ediyor. Onlar da gereğini yapacaklar. Yavaş olmasının sebebi altında bir canlı olabilir. Personel ve aramatarama sıkıntımız yok. İhtiyaç olması halinde gönüllülerin listesi var. Biz onların hepsini çağıracağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY
2023-02-08 16:46:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak, Siirt, Bingöl ve Mardin'den deprem bölgesine yardım
YEREL HABERLER Şırnak, Siirt, Bingöl ve Mardin'den deprem bölgesine ...
Ergani Kaymakamı Karaaslan, depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Ergani Kaymakamı Karaaslan, depremden etkilenen ...
(Görüntülü) BAĞLAR&#039;DA HEDİYE ASLAN ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAĞLAR'DA HEDİYE ASLAN ENKAZDAN SAĞ ...
Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da depreme ilişkin açıklamada bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da depreme ilişkin ...
(Görüntülü) ELBSİSTAN&#039;DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELBSİSTAN'DA ARAMA KURTARMA ...
Diyarbakır'daki enkazdan ses veren Hediye Aslan 56'ncı saatte kurtarıldı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki enkazdan ses veren Hediye Aslan ...
Diyarbakır'daki enkazdan ses veren Hediye Aslan 56´ncı saatte kurtarıldı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki enkazdan ses veren Hediye Aslan ...
(Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ DİYARBAKIR&#039;DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ DİYARBAKIR'DA ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA BİR KİŞİ DAHA SAĞ OLARAK KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA BİR KİŞİ DAHA SAĞ ...
Adalet Bakanı Bozdağ: "Önceliğimiz enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak. Arkasından yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru olanlar varsa hepsi hesabını verecek."
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ: "Önceliğimiz enkaz altındaki ...
AFAD gönüllüleri depremzedelerin yardımına koşuyor
YEREL HABERLER AFAD gönüllüleri depremzedelerin yardımına koşuyor
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 56 saat sonra bir kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 56 saat ...
Diyarbakır'daki enkazdan ses veren kadın ve çocukları için kurtarma çalışması
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki enkazdan ses veren kadın ve çocukları ...
Bolu'dan gelen baba Diyarbakır'da enkazdaki öğretmen kızından umutla haber bekliyor
YEREL HABERLER Bolu'dan gelen baba Diyarbakır'da enkazdaki öğretmen ...
(Görüntülü) DEPREMİN 3. GÜNÜNDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMİN 3. GÜNÜNDE ARAMA KURTARMA ...
Diyarbakır'da arama kurtarma ekipleri sismik akustik dinleme cihazları da kullanıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da arama kurtarma ekipleri sismik akustik ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ENKAZ ALTINDA KALANLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA ARAMA KURTARMA ...
(Görüntülü) SERİN 2 APARTMANI&#039;NDA 1 KADININ CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SERİN 2 APARTMANI'NDA 1 KADININ ...
(Görüntülü) IŞIK APARTMANINDA 40 SAAT SONRA KIZ ÇOCUĞU SAĞ OLARAK KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) IŞIK APARTMANINDA 40 SAAT SONRA KIZ ...
Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (19)
YEREL HABERLER Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu ...
(Görüntülü) 7.7&#039;LİK DEPREMİN DİYARBAKIR&#039;DAKİ YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 7.7'LİK DEPREMİN ...
(Görüntülü) 1 GÜN ÖNCE ANJİYO OLDU, DEPREM OLUR OLMAZ EKİBİYLE DİYARBAKIR&#039;A GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1 GÜN ÖNCE ANJİYO OLDU, DEPREM OLUR OLMAZ ...
Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (17)
YEREL HABERLER Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu ...
Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (15 )
YEREL HABERLER Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.