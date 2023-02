Bakan Bozdağ: İhmali ve kasıtları olan varsa kimsenin yanına kalmayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?



Burak EMEKYakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu illerden Diyarbakır´da, binaların enkazında incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yıkılan 7 binadan 1'inin boş olduğunu belirtti. Bozdağ, "6 binadan şu ana kadar enkazı altında 254 vatandaşımız çıkarıldı. Bunlardan 133'ü vefat etti maalesef. 121'i de sağ çıkarıldı. Kimisi taburcu edildi kimisinin tedavisi devam ediyor. Enkaz kaldırma ve diğerlerine ulaşma çalışmaları da devam ediyor. Önceliğimiz, enkazda olanları kurtarmak. Arkasından yargı süreci; ihmali ve kasıtları olanlar varsa kimsenin yanına kalmayacak" dedi.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden Diyarbakır´da, aramakurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Diyarbakır´da bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, aramakurtarma çalışmalarıyla ilgili enkaz alanlarında yetkililerden bilgi. Galeria Sitesi´nde incelemelerde bulunan Bakan Bozdağ, "Devletimiz deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren bütün imkanlarını seferber etti. Aynı şekilde vatandaşlarımız da devletimizin yanında olmak için destek vermektedir. Bir seferberlik yoluyla bu süreci desteklemekteler. Yardım konularında da vatandaşlarımız ellerinden geleni yapmaktadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ ve salimen ulaşmak ve onları oradan sağ çıkarabilmek büyük bir çalışmayı gerektiriyor. Onların sıhhatleri için çalışmalar titizlikle yürüyor. O nedenle çalışmaların seyrinin yavaş olması enkaz altında sağ çıkarılmasıdır. Bu kaynaklı olduğu için buradan bütün vatandaşlarımıza ifade etmek isterim. Hem 10 ilde hem de pek çok ilçede ayrıca kırsalda binada meydana gelen depremin büyük çaplı olduğu, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla etkin şekilde müdahale ettiği net bir şekilde ortadadır. Bu müdahale sonucunda bakanlarımız çalışmaları koordine ediyor. Vatandaşlarımızın sağ salim çıkarılması için de gayreti elde tutuyorlar" dedi.

`133 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ´

Diyarbakır ile ilgili son durumu da paylaşan Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da 7 müstakil bina tamamen yıkıldı. Bunlardan bir tanesi, içinde insan yaşamayan bina. Vatandaşlarımızın olduğu 6 bina tamamen yıkıldı. Bu binalarda 184 daire bulunuyor. 594 olarak açıklamıştık ama 570 vatandaşımızın MERSİS kayıtlarında bu bölgede yaşadıkları görünüyor. Enkazdan çıkan yaralılarımıza baktığımızda, kayıtlarda görünmeyen misafirlik ve değişik sebeplerle o gece yıkılan evlerde vatandaşlarımızın bulunduğunu ifade etmek isterim. Yıkılan 6 binadan şu ana kadar enkazı altında 254 vatandaşımız çıkarıldı. Bunlardan 133'ü vefat etti maalesef. 121 tanesi de sağ olarak çıkarıldı. Kimisi taburcu edildi kimisinin de tedavisi devam ediyor. Diğerlerine henüz ulaşılamadı. Enkaz kaldırma ve diğerlerine ulaşmak çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalara şu an da yeterinden fazla personel takviye edildi. Hem AFAD hem emniyetimizin hem de askerimizin burada büyük bir seferberlik anlayışıyla çalıştığını bilmenizi isterim. Araç gereç ve aramatarama ekiplerinin kurtarma ekipleri konusunda Diyarbakır'da herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. 10 bin 6 personel, 1160 araç bu süreçte ihtiyaç nedeniyle görevlendirilmiş. Herkes görevini biliyor yapıyor. Şu ana kadar 773 çadır Diyarbakır'da kurduk. Yaklaşık 7 bin vatandaşımızı istem ve istekleri halinde ikametini sağladık. Ayrıca Diyarbakır'da kamuya ait tesisler ve spor salonları ile camilerde şu ana kadar 168 bin 421 vatandaşımızı barındırdık. İhtiyaç olması durumunda bundan sonraki süreç için de barındırmaya devam edeceğiz. Hastaneye şu ana kadar müracaat eden vatandaşımızın sayısı yaralı olarak 871 olmaktadır. 742'sinin tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilmiş durumda. Yatan 129 yaralı var. Bunlardan 38'inin durumunun ciddi olduğunu biliyoruz. Vefat edende 133 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar 170 bin vatandaşımızı barındırdığımız için sabah, öğle ve akşam her sorunları valilik üzerinden karşılanıyor. Şu an da Hediye Aslan isminde bir kardeşimiz Diyarbakır'da aramakurtarma çalışmasında sağ salim enkazdan çıkarıldı. Kendisine Allah'tan şifa diliyorum. Kurtarmayı sağlayanlara teşekkür ediyorum."

`YARGI SÜRECİNİ SAVCILAR TAKİP EDİYOR, GEREĞİNİ YAPACAKLAR´

8 katlı Galeria Sitesi´nin kolonlarının kesildiği yönündeki iddialar üzerine ailelerle görüşen Bakan Bozdağ, "Önceliğimiz enkazda olanları kurtarmak. Arkasından yargı süreci, ihmali ve kasıtları olanlar varsa kimsenin yanına kalmayacak. Buna emin olun, bunları takdir ederseniz bir zamanlaması var. Hastanelerde ve enkaz altlarında canlarımız var. Yargı sürecini savcılar takip ediyor. Onlar da gereğini yapacaklar. Yavaş olmasının sebebi altında bir canlı olabilir. Personel ve aramatarama sıkıntımız yok. İhtiyaç olması halinde gönüllülerin listesi var. Biz onların hepsini çağıracağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2023-02-08 16:46:02



