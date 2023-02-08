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Diyarbakır´da depremin verdiği hasar havadan görüntülendi

DHA

Diyarbakır´da depremin verdiği hasar havadan görüntülendi


DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin Diyarbakır´da verdiği hasar havadan görüntülendi. 
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır´daki yıkılan binaların enkazları havadan görüntülendi. 1´i boşaltılmış 7 binanın yıkıldığı depremin izleri, dronla gün yüzüne çıktı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)
2023-02-08 23:36:04

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