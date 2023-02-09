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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin Diyarbakır´da verdiği hasar havadan görüntülendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır´daki yıkılan binaların enkazları havadan görüntülendi. 1´i boşaltılmış 7 binanın yıkıldığı depremin izleri, dronla gün yüzüne çıktı. (DHA)Görüntü Dökümü

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-drone görüntüleriHaber: DİYARBAKIR, (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2023-02-09 01:10:39



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