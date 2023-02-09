6 yaşındaki Beşir, 81´inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı

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Mesut BUDRAÇGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´taki depremlerde Diyarbakır´da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı´nın enkazından 6 yaşındaki Beşir Yıldız 81´inci saatte sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 10 ilden Diyarbakır´da arama kurtarma çalışmaları 4´üncü günde de devam ediyor. Bağlar ilçesinde yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı´nda, Beşir Yıldız adlı çocuktan ses alındı. Bu noktada yoğunlaşan ekipler, çalışmalarını hızlandırdı. Titizlikle yürütülen çalışmada, küçük Beşir, sıkıştığı beton bloklar kesilerek çıkarıldı. Su verilen ve termal battaniyeye sarılan Beşir Yıldız´a ilk müdahale sağlık ekiplerince, enkaz altında yapıldı. Beşir, daha sonra oluşturulan koridorla ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Öte yandan, bina enkazında, Beşir´in bulunduğu alandan 1 kişinin de cansız bedeni çıkarıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ

2023-02-09 14:21:38



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