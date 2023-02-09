6 yaşındaki Beşir, 81´inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı (2)

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İLK SÖZLERİ 'SUSAMAKTAN, AÇLIKTAN ÖLECEĞİM' OLDU

Diyarbakır´da, depremde yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı´nın enkazından 81´inci saatte sağ çıkarılan Beşir Yıldız´a (6) ulaşılan ilk ana ait görüntüler ortaya çıktı. Beşir'in, kendisine durumunu soran görevliye, her yerinin sıkıştığını belirterek "Susamaktan, açlıktan öleceğim. Su" dediği anlar, görüntülerde yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır

2023-02-09 17:13:48



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