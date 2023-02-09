Bakan Bozdağ: Diyarbakır'da 192 kişi vefat etti, 1091 kişi yaralandı



Burak EMEKYakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır´da 192 kişinin hayatını kaybettiğini, 1091 kişinin yaralandığını belirterek, "Sosyal medya üzerinden depremle ilgili alay eden şahıslar ve fırsatçılık yapan işletmeler cezalandıracak" dedi.

Diyarbakır'da deprem sonrası enkazlarda incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) toplantı yaptı. Bozdağ, enkazdan 322 kişinin çıkarıldığını ve 192 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Bozdağ, "Şu ana kadar hastanelere yaralı olarak 1091 kişi başvurdu. Hastanede yatan 136 yaralının tedavisi devam ediyor. Diyarbakır´da aramakurtarma faaliyetleri devam ediyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalar sırasında 6 binanın enkazından 322 vatandaşımız çıkarıldı, 192´si maalesef vefat etti. Enkaz altında 130 vatandaşımız sağ çıkartıldı, sağ salim arama ve kurtarma büyük bir titizlikle devam etmektedir. Fazla ekip ve araçları Adıyaman ile diğer illerimize gönderdik. Toplam hastanelerimize Diyarbakır´da başvuran hasta sayımız 1091 vatandaşımız. Bunların önemli bir kısmı olan 740 civarı tedavisi sonrası taburcu edildi. 136 kişinin tedavisi devam ederken durumu kötü olanlar var. Bugün Diyarbakır´da Beşir Yıldız isimli bir yavrumuzu sağ salim kurtardık. 6 yaşındaki yavrumuzun çalışmalar sırasında dua okuduğunu öğrendik. Yaklaşık 170 bin vatandaşımızın barınma ve yaşam ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanmaktadır ve barınma sorunu bulunmamaktadır. Adli süreçleri yönetmek için deprem bölgelerine gönüllü olarak belirlenen 206 Cumhuriyet Savcımız ve adli personelimiz görevlendirildi" diye konuştu.

'GAYRİ MEŞRU KAZANÇ SAĞLAYANLARLA İLGİLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILARI GEREKLİ HUKUKSAL YAPTIRIMLARI GERÇEKLEŞTİRECEK'

Sosyal medya platformları üzerinden dalga geçerek video paylaşımı yapanlarla ilgili konuşan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Fırsatçılık yapan işletmeler cezalandırılacak. Bu dönemde fırsatçılar türedi. Maalesef insanlarımızı bu acı zamanında fiyatları fahiş artıran gayri meşru kazanç sağlayanlarla ilgili belediye zabıtaları, ilgili görevliler ve Cumhuriyet Başsavcıları bu tür gayrı ahlaki, hukuki ve davranış gösterenlere gerekli hukuksal yaptırımları gerçekleştirecek. Pek çok sosyal medya mecralarında provokatif haberler yayan ve bunları insanlarımızı tedirgin edecek şekilde dolaşıma sokanlar ve enkaz altında konuşarak alaya alanlar için Cumhuriyet Başsavcılığı´nca adli işlemler gerçekleştirdiğinde bunlara sahip çıkan oldu, böyle bir vicdansızlığı yapanlara hukuk gereğini yapsın demek yerine sahip çıkılıyor. Bunlara sahip çıkanlar da o kadar vicdansız ve ahlaksızdır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKYakup ALTAY

2023-02-09 18:33:03



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