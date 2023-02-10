Serhat ile annesi, 101´inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı (2)- Yeniden

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Kurtarılan annenin ismi kaynağından `Sabahat´ olarak düzeltilmiştir. Bu nedenle haberimizi yeniden servis ediyoruz.YENİDEN

---------------Mesut BUDRAÇYakup ALTAYBurak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır´ın Bağlar ilçesinde yıkılan Hisami Apartmanı´nda arama-kurtarma ekipleri Sabahat Varlı (32) ile oğlu 9 yaşındaki Serhat Varlı´yı 5´inci günde, 101´inci saatte sağ çıkardı. Anne ile oğlunu kurtaran ekipten Ali Alioğlu, enkazın üzerinde sevinçle bağırarak, "Bugün güneş Serhat için doğdu" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin 5'inci gününde afetin vurduğu 10 ilden Diyarbakır´ın Bağlar ilçesinde yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı´ndaki arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki Sabahat Varlı ile oğlu Serhat´tan ses alındı. Sesin geldiği noktaya yoğunlaşan ekipler, anne ve oğluna ulaşarak, 101´inci saatte sıkıştıkları yerden çıkardı. İlk müdahalelerinin ardından sedyeye konulan anne ile oğlu oluşturulan koridorla ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü.

`HER ZAMAN UMUT VAR´

Sabahat ve Serhat Varlı´yı kurtaran ekipten Ali Alioğlu, enkazın üzerinde sevincini, "Bugün güneş Serhat için doğdu" diye bağırarak gösterdi.

UMKE ekibinden Halil Kılıç ise, "Her zaman umut var. Umudumuz yeşerdi" diye konuştu.

Serhat´ın amcası Mithat Çelik, 5 gündür beklediklerini ifade ederek, "101´inci saatti. Ailede 7 kişiydi. 2 kişi sağ çıktı. 4 kişi de daha içeride" ifadelerini kullandı.

Anne ve oğulun diğer yakınları da kurtarma ekiplerine teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ, Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY, Burak EMEK

2023-02-10 10:08:55



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