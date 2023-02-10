Diyarbakır´da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma



DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili, yapımını üstlenen ve sonradan imara aykırı değişiklikler yapan sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır´da 1´i boş olmak üzere 7 bina yıkıldı. Dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ´ın açıkladığı rakamlara göre 6 binanın enkazından 192 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 1091 kişi de yaralandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı kentte deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir" denildi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2023-02-10 12:54:31



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