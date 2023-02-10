`Neva´ adlı kedi 72´nci saatte enkazdan çıktı, sahipleri abla kardeş aranıyor



Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, depremde yıkılan Galeria Sitesi´ndeki 8 katlı apartmanın enkazında 72´nci saatte `Neva´ isimli kedi canlı kurtarıldı. Sahipleri Fatma (23) ve Halit Yapıcı (20) kardeşleri enkazda arama çalışması sürerken, patileri kırılan kediye atel uygulaması yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır´da 6 binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi´ndeki 8 katlı apartmanda arama-kurtarma çalışması sürerken, depremin 72´nci saatinde `Neva´ isimli kedi sağ kurtarıldı. Patilerinde kırık bulunan kediye, UMKE çadırında müdahalesi yapıldı, daha sonra hayvanseverler tarafından alınarak veterinere götürüldü. Arka patileri kırık olan kediye atel uygulaması yapıldı. Kedinin sahipleri Fatma ve Halit Yapıcı kardeşleri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

`ENKAZDAN ÇIKAN TEK CANLI´

Kediyi veterinere götüren hayvansever Roza Türk, Neva´nın, arama kurtarma çalışmaları başladığından beri enkazdan çıkan tek canlı olduğunu söyledi.

Gönüllü olarak enkaz çalışmasında bulunan Nurullah Doğan, iş makinesi çalışma yaptığı sırada kedinin çıktığını ifade ederek, "Enkaza kepçe vurdu, kedi çıktı oradan. Aldık onu AFAD´a teslim ettik. Arka iki ayakları kırılmıştı veterinere götürdüler. Çalışma devam ediyor inşallah enkazın altında bizim insanlarımıza da canlı ulaşmak ümidi ile" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2023-02-10 16:19:20



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