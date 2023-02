Bakan Bozdağ, Diyarbakır'daki deprem bilançosunu açıkladı; 255 ölü, 901 yaralı

Mesut BUDRAÇGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır´da 255 kişinin hayatını kaybettiğini, 387´si enkazdan çıkarılan, 42´si ağır olmak üzere 901 kişinin yaralandığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 ilden Diyarbakır´a gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır AFAD Müdürlüğü'ndeki kriz toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Depremde kentte yıkılan 7 binada 255 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Bakan Bozdağ, "Deprem yaşanan illerde olduğu gibi Diyarbakır ilimizde de depremin enkazını kaldırma ve enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşma konusunda hummalı bir çalışma sürdürülmektedir. Diyarbakır´da tamamen yıkılan 7 binadan şu ana kadar birinin enkazı tamamen kaldırıldı. Diğerlerinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yarın itibariyle 5 enkazın daha kaldırılmasının tamamlanacağını değerlendiriyoruz. Şu ana kadar enkazdan çıkarılan vatandaşımızın sayısı 387 ve bu çıkan vatandaşlarımızdan ağır yaralı olanlar var. Bunların içerisinde hayatını kaybedenler var. 255 vefat var şu ana kadar. 42´si de ağır yaralı. Diğerleri ise yaraları daha hafif, hayati tehlikesi olmayan vatandaşlarımız" dedi.

`ÇALIŞMALAR 7/24 VARDİYA USULÜ DEVAM EDİYOR´

Yıkılan binaların enkazlarındaki arama-kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Bozdağ, "Şu ana kadar barınma ile ilgili Diyarbakırımızda herhangi bir sorun yaşanmadı. Kurulan çadır kentlerdeki çadırlarımız 908 tane ve burada şu ana kadar 7 bin 216 vatandaşımız barındırılıyor. Ayrıca barınma merkezleri dediğimiz yerlerde devletimize ait, Diyarbakır´daki sosyal tesislerde, kapalı spor salonlarında, camilerde ve kullanıma müsait alanlarda şu ana kadar 192 bin 945 vatandaşımızı barındırdık. Bundan sonra da bu barınma ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz. Tabi bu çalışmalar sırasında pek çok personel görev aldı ve şu ana kadar afet genelinde toplam 12 bin 816 personelin ve araç olarak da 1243 aracın aktif olarak kullanıldığını, değişik alanlarda hizmet verildiğini ifade etmek isterim. Diyarbakır´da çalışan uzman arama kurtarma ekibi ve bunlara yardımcı olan araçgereç konusunda herhangi bir eksiklik söz konusu değildir ve 7/24 ara verilmeksizin vardiya usulü çalışılmaktadır. Bu çalışmalar da aynı şekilde devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu sürede iaşelerini de sağlama konusunda adımlar atıldı. 3 öğün vatandaşlarımıza yemek ikramı da yapılmaktadır. 3 öğün verildiği için bu rakamlar oldukça yüksektir. Ayrıca Diyarbakır ilimizde hasar tespit çalışmaları konusunda da yoğun bir faaliyet var. Şu ana kadar 152 komisyon Diyarbakırımızda hasar tespit çalışmalarını yapmıştır. Bugüne kadar 6 bin 640 binada 87 bin 857 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade etmek isterim. Ayrıca vatandaşlarımıza psiko-sosyal destek de verilmektedir. Şu ana kadar 23 ekip 221 personeliyle 8 bin 931 vatandaşımıza psiko-sosyal destek vermiştir" diye konuştu.

`ADLİ TAHKİKATLAR BAŞLADI´

Yıkılan binalar ile ilgili kusuru bulunanları tespit ederek cezalandırılacağını ifade eden Bakan Bozdağ, adli tahkikatların cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatıldığını ifade ederek, "Deprem yaşanan illerimizde ve Diyarbakırımızda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından deprem felaketi nedeniyle yıkılan binalar ve hasar gören yerlerle alakalı adli tahkikatlar başlatılmıştır. Adli süreçleri Cumhuriyet Başsavcılıkları yürütmektedirler. Bugün de adli süreci başlatan başsavcılıklarımızın hepsi, basına başlattıkları adli süreçleri de duyurdular. Delillerin toplanması, sorunların tespit edilmesi ve bunların yargı önüne çıkarılması için büyük bir gayretle çalışmalar yürütülmektedir. Sorumlu olanların, tutuklanması gerekenlerin tutuklanması, gözaltı veya bulunamadığı takdirde yakalama kararlarının çıkarılması, yurtdışına çıkış yasaklarının konulması konusunda her tür ceza mahkemesi kanununun öngördüğü tedbir kararlarının alınması konusunda gerekenler yapılmaktadır. Bu hususun altını özellikle çizmek isterim Çünkü Cumhuriyet Başsavcılıklarının herhangi bir talimata ihtiyacı yok. Resen soruşturmaları başlatmak, delilleri toplamak, ilgililer hakkında tedbir taleplerinde bulunmak ve bunları takip etmek yasal görevleridir. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız deprem felaketinin başlandığı günden itibaren bu soruşturmaları yürütmektedir ve sorumluların tespit edilmesi ve diğer tedbir işlemleri hızla uygulanacaktır. Kamuoyu da takdir eder ki bu büyük felaket nedeniyle bunları hızlıca bitirme imkanı da söz konusu değildir. Bütün yıkılan binaların hepsinde delil tespiti yapıldığı gibi hangi binadan hangi vatandaşımızın yaralı veya vefat ettiğine dair tespitlerin tamamı ceza mahkemesi kanunumuza ve ilgili yasalarımıza uygun bir biçimde yapılmaktadır. Herhangi bir delilin karartılması, kaybolması, ortadan kaldırılmasına asla izin verilmemektedir. Zaten verilmesi de mümkün değildir. Bu kadar büyük bir felaket nedeniyle ortaya çıkan fotoğrafta bunu göstermektedir. Delillerinde sağlıklı toplandığını buradan bütün vatandaşlarımıza duyurmak isterim. Kamuoyunda sanki bunların sorumluları hakkında cumhuriyet başsavcısı soruşturma başlatmamış, gereğini yapmıyormuş gibi bir algı yapmak isteyenler var. Bunlar doğruyu söylemiyorlar. Çünkü Cumhuriyet Başsavcılıkları olayın olduğu günden itibaren tahkikatı başlattılar. Bu zaman aldı. Çünkü hangi binayı kim yaptı, ne zaman yaptı, bunun sorumlusu kim? Bunları tespit edecek ki hakkında adli işlemleri yapacak. Şu anda soruşturmalar başladı. Sorumluların tespiti içinde hem kolluk hem de savcılık iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütmektedir. Tespit edilenlerle ilgili tedbir kararlarına da müracaat edilmektedir. Bundan sonra da bunun gerekleri hukuk içinde ve hukuka uygun bir eksiksiz biçimde yapılacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Hırsızlık olayları ve yağma hadiseleri az da olsa maalesef görülmektedir. Bu nedenle yağmalar ve hırsızlık olaylarıyla ilgilide hem Cumhuriyet Başsavcılıkları hem kolluk bu konuda da çalışmalarını artırdı. Bunlarla ilgili yasalarımız eksiksiz uygulanmaktadır. Gerekli uygulamalarda yapılacaktır" diye konuştu.

`OHAL KAPSAMINDA DÜZENLEMELER YAPILABİLİR´

Depremin ardından etkilenen 10 ilde alınan OHAL kararının da düzenlemelerin yapılabileceğini belirten Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

"OHAL kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çerçevesinde de bazı düzenlemelere de ihtiyaç duyduğumuz ilave düzenlemeleri yapacağız. Muhtemelen çıkacak Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde de bunlar da yer alacaktır. Bölgedeki adliyelerde devam eden davalar veya o bölge avukat barolarına kayıtlı baro avukatların başka yerde takip ettiği davalar, soruşturmalar yahut ta bölgede akrabası olup ta başka illerin barolarına kayıtlı görevli olan avukatların takip ettiği davlarla ilgili kanunda yazan sürelerin durdurulması hususu da Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin içerisinde yer alacaktır. Tabi bu düzenleme kapsamlı bir düzenleme olacaktır. Depremin yaşandığı günden geçerli olmak üzere uygulanacaktır. Deprem bölgesinde iki ay süreyle deprem dışında kalan illerimizde ise bölgede akrabası olan avukatlarla ilgili sınırlı olmak üzere bir ay süreyle bunlarla ilişkin durdurmaya imkan veren yasal düzenleme Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılacaktır. Ölüm muayene işlemleri hususunda da Cumhuriyet başsavcılıklarımız, Sağlık Bakanlığı'nın devlet hastanesi, sağlık ocakları ve her yerde görevli personeli, adli tıp kurumu hekimleri ve teknikerleri uzmanları büyük bir seferberlik içerisinde çalışmaktadırlar. Şu ana kadar Türkiye genlinde 304 Cumhuriyet Savcısı'nı bölgede ki illerde Hakimler ve Savcılar Kurumu yetkilendirdi. Bugün ayrıca 126 savcı daha bölgede ki illere yetkilendirildi. Bunlar da yetkilendirildikleri yerlere gidip görevlerine başlayacaktır. Hem bu savcılarımız bu soruşturma süreçlerini daha etkin daha hızlı yürümesi hem de ölü muayene defin işlemeleri hususunda herhangi bir sorun yaşanmaması için büyük bir özveriyle çalışmaktadırlar. Şu an da her yerde yeteri kadar görevlendirmeyi yaptık. İhtiyaç olması halinde Hakimler ve Savcılar Kurumu yeni görevlendirmeleri yapacaktır. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları Diyarbakır´da ve diğer illerimizde de devam ediyor. Umut ediyoruz ki bu enkaz kaldırma çalışmalarında zaman geçti ama Allah´tan umut kesilmez sürekli yeni canlı çıkan vatandaşlarımız var. Ve onlara yenileri eklenir. Yeni canları kurtarma imkanları olur diye bir gayretli çalışmaları hem Diyarbakır´da hem de diğer illerde sürdüğünü tekrar ifade etmek isterim. Allah bir daha böyle felaketi ülkemize yaşatmasın diye temenni ederim. Adli Tıp Kurumu da bölgede 303 tane hem ekip hem de diğer yardımcı personel görevlendirmesi yaptı. Bunlar da aynı şekilde devam etmektedir." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ, Gıyasettin TETİK

2023-02-10



