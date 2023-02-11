8 katlı binadan 122 saat sonra kurtarıldı

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Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da yıkılan 8 katlı apartmanın enkazı altında kalan Maşallah Çiçek (55) 122 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilden Diyarbakır'da, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2'nci Sokak'ta yıkılan 8 katlı Sözel Apartmanı'nın enkazından 122 saat sonra Maşallah Çiçek, sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Çiçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2023-02-11 09:35:45



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