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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı toplamda 21 bin 43'e yükseldi. 80 bin 98 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarıldı. DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2023-02-11 14:45:08



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