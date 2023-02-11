Diyarbakır´da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 29 gözaltı kararı

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DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır´da yıkılan binalarla ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilden, 1´i boş, 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır´da Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden oldukları iddiasıyla 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2023-02-11 16:35:27



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