Diyarbakır´da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 33 gözaltı kararı (2)

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GÖZALTI KARARI VERİLEN KİŞİ SAYISI 33´E ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır´da yıkılan binalarla ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33´e yükseldi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatırken, binaların altında ticaret yapanların ve müteahhitlerin değişiklik yapıp yapmadığını ortaya çıkarmak için de bilirkişilerin rapor hazırlayacağı öğrenildi. (DHA)

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-02-11 17:55:45



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