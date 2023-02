Diyarbakır´daki Mar Petyun Keldani Kilisesi, kapılarını depremzedelere açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

Mesut BUDRAÇ-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır´daki tarihi Mar Petyun Keldani Katolik Kilisesi yetkileleri, depremzedelere barınma ve her türlü yardımı yapacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 ilden Diyarbakır´da Sur ilçesinde bulunan ve 17´nci yüzyılda inşa edilen Mar Petyun Keldani Kilisesi yapılan hazırlıkların ardından depremden etkilenenlere hizmet vermeye başladı. 20´nin üzerinden misafir odası bulunan kilisede, ihtiyaç duyulması halinde ayin yapılan salon da depremzedelerin barınması için tahsis edilecek.

`HALA ŞOKTAYIZ´

Hatay´da evi ağır hasar gören Rima Yuvarlak, kızıyla geldiği Diyarbakır´da kilisenin odasında yaşamaya başladı. Çok zor anlar yaşadıklarını ve hala şokta olduklarını belirten Yuvarlak, kilisede tüm imkanların sağlandığını ifade ederek, "Diyarbakır´a dün gelerek kiliseye sığındım. Burada bize her imkanı sağlıyorlar. Çok zor şeyler yaşadık, Allah yardımcımız olsun. Hayatlarımız yok oldu. İnsanlarımız öldü. Çok zor bir şey, anlatamıyoruz ve hala şoktayız. Allah bütün insanların yardımcısı olsun. Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, İskenderun, her taraf yok oldu. Ben tek kaçıp gelebildim, herkes dağıldı. Çoğu enkaz altında, kimse kimseye ulaşamıyor" diye konuştu.

Kilisede gönüllü olarak çalışan Maria Karadayı ise, depremzedeleri kiliseye beklediklerini belirterek, "Burası Allah´ın evidir. Bugün dışarıda kalan bütün depremzedelere, herkese kapımız açıktır. Herkesi bekliyoruz. Burada kalanlara yardım ediyoruz. Burada gönüllü olarak çalışıyoruz. Böyle acı bir olay yaşadık. Buraya gelenlerin battaniye, kalacak yer, yemek gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz, yanlarında olacağız."

`SEFERBER OLDUK´

Deprem sonrası Keldani Vakfı Başkanı Yusuf Karabulut ile bağlantıya geçtiklerini söyleyen İşkence ve Şiddet Mağdurları İçin Sosyal Hizmet, Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği (Sohram-Der) Genel Başkanı Mim Yavuz Binbay, şunları söyledi:

"Gönüllülerimizden ilk etapta arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için 3 ekip oluşturduk. Depremden etkilenen, evleri yıkılan, barınamayan veya evlerine girilemeyen kardeşlerimizin yaşam ihtiyaçlarını çözmek için seferber olduk. Bazı kardeşlerimiz evlerini açtılar. Onların bir kısmını oraya yerleştirdik. Keldani Vakfı Başkanı Yusuf Karabulut ile bağlantıya geçtik. Onlar Keldani Kilisesi´ni mağdur kardeşlerimize barınmak için açabileceklerini söylediler. Bu şekilde birlikte iş birliği yapmaya çalıştı. Bu ülkenin vatandaşlarının tümünü el birliğiyle bir aile gibi birleşmesi gerektiğini ve bu felaketi birliğimizle aşabileceğimizi, yaralarımızı sarabileceğimizi düşünerek, Mar Petyun Kilisesini mağdur kardeşlerimize açmaya karar verdik. Bu çerçevede Afet İl Koordinasyon Kurulu ile de bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Bir yandan kendi imkanlarımızla bu kardeşlerimize destek olmaya çalışırken, eksiklik duyacağımız yerde onlardan yardım alabileceğimizin sözünü aldık. İlk etapta Hatay´ın Antakya ilçesinden gelen kardeşlerimize açtık kilisemizi. Şu anda Diyarbakır´daki diğer kardeşlerimize de aynı çağrımızı yapıyoruz. İhtiyaç duyan kardeşlerimize bize ulaşmaları durumunda onlara barınma, yiyecek imkanları sunabileceğimizi bildirmek istiyoruz. Nasıl ki camilerimizin kapısı açıksa, kiliselerimizin de kapısı açıktır. Allah´ın evinin, rahmetine ihtiyaç duyan tüm kardeşlerimize açık olduğunu buradan belirtmek istiyoruz." (DHA)

