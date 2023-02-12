Depremzede Ezmira'ya bisküvi, kekli sürpriz doğum günü kutlaması



Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da deprem mağduru olan ailelerin konakladığı okulda 8'inci yaşına giren Ezmira'ya arkadaşları su şişesi kapağında bisküviyle doğum günü kutlaması yaptı. Kutlamayı gören gönüllülerden Amine Bektaş (27) da evde yaptığı kekle, çakmağı da mum olarak kullanarak Ezmira'yı kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır´da 6 binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bağlar ilçesinde yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı nedeniyle çevredeki apartmanlarda oturanlar tahliye edilerek Mevlana Halit Ortaokulu ve Anaokulu'nda konaklamaları sağlandı. Okulda konaklayan ailelerin çocukları, 8'inci yaşına giren arkadaşları Ezmira'ya su şişesi kapağına bisküvi koyarak doğum gününü kutladı. Bu durumu gören gönüllülerden Amine Bektaş da, evde yaptığı kekle, çakmağı da mum olarak kullanarak Ezmira'nın doğum gününü kutladı.

`MUMUMUZ YOKTU ÇAKMAĞI MUM YAPTIK´

Amine Bektaş, ekip olarak depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Buradaki insanlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. 3 arkadaşı bisküviyi ufaltıp su şisesinin kapağına bırakmışlardı. Plastik çatalın da ucunu koparıp mum niyetine kullanmaya çalıştıklarını gördük. Ben de evde kek yapıp getirmiştim. Hemen aklıma bu durum geldi hızlı bir şekilde arkadaşımla beraber küçük bir tabağa kekleri dizdik aldık, hemen okulun bahçesine gittik, çocukları çağırdık. Çocukların yaptığı gibi beresiyle gözünü kapattık. Mumumuz yoktu çakmağın yardımıyla mum yaptık. Küçük güzel bir sürpriz yaptık, çocuğumuzu sevindirdik. Çok mutlu olduk. Çok duygusal bir andı. Onun şu an moral motivasyona ihtiyacı var. Buna denk geldiğim için çok mutluyum. Çocukların o gülümsemelerini görmek çok hoşumuza gitti" dedi.

'ÇOK DUYGULANDIM'

Gönüllülerden Ferdi Akpirinç ise, normalde enkaz bölgesinde çalıştıklarını belirterek, "Amine hanım beni aradı çocuklardan bahsetti. İlk başta duygulandım sonra sağ olsun kek getirmiş çocuklara. Çocukların doğum gününü kutladık, sağ olsun bu kadar zorluğun içinde insanları mutlu ediyor. Umarım canlı olarak insanları çıkarırız, ülke olarak hep birlikte mutlu oluruz. Başka temennimiz yok" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2023-02-12 11:59:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.