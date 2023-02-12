Kendisini kurtaran ekipteki özel harekat polisine sarılıp, gözyaşlarıyla enkazı izledi



Burak EMEK-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da, depremde yıkılan Galeria Sitesi´ndeki 8 katlı apartmanın yan tarafındaki ağır hasarlı binadan Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından sırtlarına alınarak kurtarılan 78 yaşındaki Aysel Kirişçi, enkazdan çıktığı alana geldi. Burada çalışmaları gözyaşları içerisinde izleyen Kirişçi, kendisini kurtaran özel harekat polisi Gökhan Çavuşoğlu´na sarılarak teşekkür etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır´da yıkılan 6 bina enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmaların sürdüğü ve 2 bloğu çöken Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi´ndeki 8 katlı A blokta oturan 78 yaşındaki Aysel Kirişçi de, torunları ve geliniyle birlikteyken depreme yakalandı. Deprem sırasında Kirişçi ve beraberindekiler terasa indi. Bu sırada çöken bloğun yan tarafındaki ağır hasarlı apartmana giren PÖH ile JAK ekibi, depremin ilk dakikalarında onlarca kişiyi yaralı olarak kurtardı. A Blok'taki binaya delik açan ekipler, Kirişçi'nin de aralarında olduğu grubu kurtardı. Kirişçi, yaşlı ve kilolu olduğu gerekçesiyle ilk başta inmek istemezken PÖH ve JAK tarafından sırta alınarak enkazdan alanından çıkarıldı. Kirişçi, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olarak, enkaz çalışmasının sürdüğü alana geldi. Burada gözyaşları içerisinde bekleyişini sürdüren Kirişçi, çalışmayı sürdüren ve kendisini kurtaran PÖH ekibinden Gökhan Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu´na sarın Kirişçi, tüm ekibe teşekkür etti.

'POLİSE SIRTINI KIRARIM DEDİM, BİRŞEY OLMAZ SEN BENİM ANNEMSİN DEDİ´

Aysel Kirişçi, depremde torunlarını çağırdığını ve bir torununu korumak için üzerine atladığını ifade ederek, "Deprem durdu, öyle çıkalım dediler. Sonra baktık ki elektrik kesilmiş. Yan komşu kapıyı çaldı açtım. Binanın içi toz duman içindeydi. Yürüyen merdiven ve yangın merdivenden indik. Terasa geldik orada dinlendik. Baca açıldı orada. Artık bizi sırayla alacaklardı. Ben yüksekten korktuğum için güvenlik güçleri bana `teyze gel sırtıma´ dedi. Ben de `sırtını kırarım dedim nasıl geleyim´ dedim. `Bir şey olmaz sen benim annemsin´ dedi bana. Diğer kişiler de dizleriyle merdiven yaptı. Bastım oraya bir kişi arkadan bir kişi önden telleri gözlerimize batmaması için açtılar, hatta benim ayaklarımda çizikler var. Allah kurtardı. Onları çok öpüyorum, teşekkür ederim. Hepsi benim evlatlarımdır. Allah onlara güç, kuvvet, iman versin. Allah onların yardımcısı olsun" dedi.

'BU AFETİN YARALARINI HEP BERABER SARACAĞIZ'

Kadını kurtaran ekipte yer alan özel harekat polisi Gökhan Çavuşoğlu ise, ağır hasar alan binadan insanları çıkardıklarını belirterek, "Teyze `ben çok kiloluyum evladım sen beni indiremezsin´ dedi. Ben de `merak etme teyzem biz yanınızdayız. Polis özel harekat burada´ diyerek, onları sırtıma ve omzuma alıp, büyük blokun oradan aşağı indirdim. Yaklaşık 50-60 kişi indirdik. Devletimiz ve milletimiz canla başla çalışıyor. Halen enkaz alanındayız. Polis Özel Harekat Başkanlığı olarak ilk andan itibaren buradayız. Merak etmeyin devletimiz büyük ama afet de büyük. Bu afetin yaralarını hep beraber saracağız" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2023-02-12 16:10:12



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