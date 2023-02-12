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Bakan Bozdağ: Deprem bölgelerinde davalar 2 ay ertelendi

DHA

Bakan Bozdağ: Deprem bölgelerinde davalar 2 ay ertelendi


Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da tamamen yıkılan 7 binadan 3´ünün enkazının tamamen kaldırıldığını belirterek, "316 vatandaşımızın vefat ettiğini son rakam olarak verebilirim. Allah hepsini rahmet eylesin. Hem Diyarbakır'ımızda hem de diğer illerimizde vefat eden her bir insanımıza rahmet diliyor yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar milletimize de baş sağlığı diliyorum. Deprem bölgesindeki davalar da 2 ay ertelendi" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır´da Adli Tıp Kurumu´nu ziyaret etti. Bozdağ ve beraberindekiler yaptıkları incelemenin ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Bozdağ, yaralı olarak tedavi görüp taburcu olan 810 vatandaşın olduğunu söyledi. Bozdağ, "Şu anda da yatan hastanelerde yaralı durumda olan 92 vatandaşımız olduğunu ifade etmek isterim. Diyarbakır'ımızda hem hasar tespit çalışmaları hem evlerine giremeyen veya evleri yıkılan, evleri ağır hasarlı olan, orta hasarlı olan vatandaşlarımızın barındırılması, ibadetiyle ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir. Diyarbakır'da 200 bin civarında vatandaşımızı kapalı mekanlarda ve çadır kentte barındırdığımızı ve her türlü ihtiyaçların Diyarbakır Valiliği koordinesinde buradaki kurumlarımız tarafından iş birliği içerisinde karşılandığını ifade etmek isterim. Bu vesileyle Diyarbakır'ın hayırsever, her bir insanına ve Diyarbakırlılara da özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü Diyarbakırlı kardeşlerimiz de bu süreçte hem yardımlarıyla hem de dualarıyla bu çalışmalara büyük destek vermişlerdir. Hem onlara hem de Türkiye'nin dört bir yanında hayırseverlik ve diğer katkılarıyla bu sürece omuz veren her bir insanımıza da ayrı  teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'BÜTÜN ADLİ İŞLEMLER GECİKMESİZİN YERİNE GETİRİLECEKTİR'
Deprem yaşanan illerde adli soruşturmaların süratle başlatılması ve yürütülmesi ile delillerin toplanması konusunda sorumluluğu olduğu değerlendirilen şüphelilerin gözaltı ve diğer tedbir işlemlerinin uygulanmasında olduğunu hatırlatan Bakan Bozdağ,  şunları söyledi:
"Adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde işletilmesi maksadıyla da Cumhuriyet Savcılıkları tarafından yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda depremle ilgili deprem soruşturma bürolarını kurduk ve depremin ardından 10 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarımız resen ve derhal soruşturma işlemleri başlattılar. Bugüne kadar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından gözaltı yakalamaya ilişkin kararlar isimlere ulaştıkça gecikmeksizin çıkarılmıştır. Sorumluluğu olduğu değerlendirilen 134 şüphelinin yıkılan binalarla ilgili hakkında işlem yapılmış. Bu şüphelilerden 3´ü tutuklandı, 7´si gözaltında. 7 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı kondu. 114 kişinin de gözaltı çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca hem bu binaların sorumluların tespitiyle ilişkin kolluk ve savcılıklarımız ilgili birimlerle iş birliği ve dayanışma içerisinde bunların tespiti ve değerlendirilmesinde süratli bir şekilde yapılmaktadır. Bu konuda daha önce de ifade ettiğim gibi bütün vatandaşlarımız şundan emin olsunlar soruşturmalar hukukumuz neyi emrediyorsa bu çerçevede yürüyecek ihmal kusur olanlar değerlendirildiğinde, tespit edildiğinde onlarla ilgili hukukun emrettiği bütün adli işlemler gecikmeksizin yerine getirilecektir."
'75 AYRI OLAYDA 64 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI, 57'Sİ TUTUKLANDI´
Yağma ve hırsızlık olaylarına ilişkin son günlerde artan şikayetler ve olaylar gözaltına, göz önüne alınmak suretiyle bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gözaltı süreleri bu suçlara ilişkin bölgedeki illerde uzatılmış ve bu suçlarla ilgili hem kolluk hem de Cumhuriyet Başsavcılıklarımız etkin bir soruşturmayı yürütmektedirler " diyen Bakan Bozdağ, "Şu ana kadar bu bölgelerde 75 ayrı olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 57 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbir kararına hükmedildi. Hem hırsızlık ve ayrıca yardımla ilgili konularda maalesef bu acı zamanda milletimizin bu acısını istismar etmek suretiyle dolandırıcılık işleriyle alakalı da dolandırıcılık suçuna alakalı da Cumhuriyet Savcılıkları etkin bir soruşturma bu konuda da yürütmektedirler. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu hususta da dikkatli olmalarında fayda vardır. Yardımların koordinasyonu ve yardım edilen yerlere vatandaşlarımıza yardım eden kardeşlerimizin niyet ve arzularına uygun ulaşması için lütfen herkesin bu koordinasyonu yapanlarla iş birliği içerisinde yardımları hedeflerine ulaştırmasında fayda vardır. Aksi takdirde hiç arzu etmediğimiz yaşanan kötü örnekler şu anda az da olsa var ve bunların artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. O nedenle de bir kez de buradan vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyete davet ediyorum. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ülkemizin her yerinde ayrıca kolluk bu maksatla da titiz bir soruşturma yürüttüğünü ve bununla ilgili takipleri de artırdığını bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.
DEPREM BÖLGERİNDE DAVALAR 2 AY ERTELENDİ
Deprem bölgesindeki davaların 2 ay ertelendiğine duyuran Bozdağ, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız tarafından çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete `de 11 Şubat´ta yayınlandı. Bu çerçevede durma sürelerinin durmasına ilişkin geniş kapsamlı bir kural silsilesi ortaya kondu. Böylelikle 6 Şubat´tan itibaren dava açma icra takibi başlatma başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zaman aşımı süreleri hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, idari yargılama usulü kanunu, ceza muhakemesi kanunu ve hukuk muhakemeleri kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu çerçevede hakim tarafından tayin edilen süreler ile ara buluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 6 Nisan´a kadar 2 ay süreyle durdurulmuştur. Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle sadece bunun istisnası Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimi bakımından ilgili kanunlarda öngörülen sürelerdir. Yani seçime ilişkin süreleri durdurma yoktur. Bu süreler kanunlarda öngörüldüğü şekilde işleyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin süreler durdurma çerçevesinin dışındadır."
`DAHA DA BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE, İVEDİLİKLE BU SORUŞTURMALAR YÜRÜTÜLECEK´
Hırsızlık ve yağma suçundan 24 saat olan gözaltı süresinin 4 güne çıkarıldığına dikkat çeken Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bölgede hırsızlık ve yağma suçlarıyla etkin ve kararlı mücadele için bu değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılmıştır. Tutukluluğa itiraz, tahliye talepleri ve tutukluluğun incelenmesi bu süre içerisinde dosya bu dosya üzerinden yapılacak tahliye talepleri tutukluluğun incelenmesiyle birlikte karara bağlanabilecektir. 5230/71 sayılı ceza mahkemesi kanunun 180´inci maddesi uyarınca 30 günde bir resen yapılan tutukluluğun incelenmesi bir defaya mahsus olmak üzere 60 günlük sürede resen yapılacaktır. Yani tutukluluk gözden geçirme süresi bu bölgede 30 gün yerine bir defaya mahsus 60 gün uygulanacaktır. Karar süresi içerisinde soruşturmaların hiçbirisi durmayacaktır. Bundan soruşturmalar istisnadır. Her suçun soruşturması deprem öncesi nasıl yapılıyorsa aynı şekilde yapılacaktır. Tedbir işleri, delil toplama işleri, dava açma iş işlemleri aynı şekilde devam edecektir. Vatandaşlarımızın herhangi bir suç işlendiğine ilişkin ihbar ve şikayetleri deprem öncesinde hangi usulde hangi titizlikle yapılıyorsa aynı usulde aynı titizlikle yapılmaya devam edecektir. Tutuklu ve acil işlere ilişkin soruşturma faaliyetleriyle deprem suçları soruşturma bürolarınca yürütülen tüm soruşturmalar, iş ve işlemler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin iş ve işlemler de ayrıca büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir, yürütülecektir. Bunlara ilişkin de herhangi bir duruma durdurulma, erteleme söz konusu değildir. Bunun bir kez daha altını çiziyorum. Bölgedeki soruşturmalar deprem öncesi nasıl devam ediyorsa şimdi de aynen devam etmektedir. Daha da büyük bir titizlikle ivedilikle, hassasiyetle, dikkatle bu soruşturmalar yürütülecek.".(DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY
2023-02-12 17:55:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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