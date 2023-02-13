Çökme tehlikesi olan bina nedeniyle Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu kapatıldı

Burak EMEK-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen iller arasından yer alan Diyarbakır´da Seyrantepe Köprülü Kavşak yakınında bulunan 9 katlı Altınkaya Apartmanı, yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Polis güvenlik şeridiyle binayı çevrelerken, yakınındaki alışveriş merkezi de boşaltılarak, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu kapatıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen kentlerden olan ve 1´i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır´da, Seyrantepe Köprülü Kavşak´ta bulunan 9 katlı Altınkaya Apartmanı, gelen sesler üzerine yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Polis güvenlik şeridi çekerek, yaptığı anonslarla uyarıda bulunup, yandaki binaları da boşalttı. Apartmana yaklaşık 50 metre mesafede bulunan alışveriş merkezi de güvenlik amacıyla tahliye edildi. Apartmanın Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun hemen yakınında olması nedeniyle, bu yol da trafiğe kapatıldı. Uzun kuyrukların olduğu yolda bekleyiş sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY
2023-02-13 17:25:48
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