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Diyarbakır´da depremde yıkılan binalarla ilgili 39 şüpheli adliyede 

DHA

Diyarbakır´da depremde yıkılan binalarla ilgili 39 şüpheli adliyede 


Mesut BUDRAÇGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, Diyarbakır´da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 39 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilden, 1´i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır´da cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, binaların yapımını üstlenen ve sonradan imara aykırı değişiklik yaparak yıkılmasına neden oldukları iddia edilen 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 53´ü, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden 14´ü, serbest bırakıldı; 39'u da bu sabah adliyeye sevk edildi. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ, Gıyasettin TETİK
2023-02-15 11:19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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