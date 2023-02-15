Diyarbakır´da depremde yıkılan binalarla ilgili 39 şüpheli adliyede 

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Mesut BUDRAÇGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, Diyarbakır´da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 39 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilden, 1´i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır´da cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, binaların yapımını üstlenen ve sonradan imara aykırı değişiklik yaparak yıkılmasına neden oldukları iddia edilen 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 53´ü, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden 14´ü, serbest bırakıldı; 39'u da bu sabah adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ, Gıyasettin TETİK

2023-02-15 11:19:37



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