TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır´da (2)



'BİRKAÇ YÜZYIL GERÇEKLEŞMEMİŞ FELAKETLE KARŞI KARŞIYA KALINDI'

112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan Koordinasyon Merkezi´nde, depremzedelerin durumlarına ilişkin çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldıktan sonra 8´inci çadır kentin kurulacağı Silvan yolu üzerindeki alana gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 6 Şubat´ta iki büyük deprem yaşandığını söyledi. Şentop, "10 ili etkileyen birkaç yüzyıl gerçekleşmemiş büyük bir felaketle karşı karşıya kalındı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü de gelip bölgeyi gezdi. `Yüzyılın en yıkıcı afetiyle karşı karşıyayız´ diye açıklama yaptı. Ben de pazar günü Adana, Osmaniye, Hatay ilçeleriyle beraber, daha sonra Kilis, pazartesi günü de Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye, daha sonra Kahramanmaraş´ı ziyaret ettim" diye konuştu.

' DİYARBAKIR´DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANMAK ÜZERE'

Depremde yaşamını yitirenlere rahmet, tüm Türkiye´ye de başsağlığı dileyen Şentop, "Devletimiz çok hızlı bir şekilde teyakkuza geçip ilk saatlerden itibaren önce arama kurtarma çalışmalarıyla faaliyete geçti. Daha sonra bunlar tamamlandıkça vatandaşlarımızın diğer taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun bir şekilde çalışmalar sürdü. Burada da büyük ölçüde arama kurtarma ve enkazın kaldırılması yönündeki çalışmalar tamamlanmak üzere. Vatandaşlarımızı bilhassa barınma ihtiyaçlarıyla ilgili birçok yerde çadırlar kurulmuş. Burada da şimdilik bin 400, daha sonra 2 bin 200´ye ulaşacak bir sayıda vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanacak. Hasta olan ve tedavi edilen vatandaşlarımızı ziyaret ettik" dedi. (DHA)

Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2023-02-15 16:25:12



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