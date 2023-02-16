Diyarbakır´da depremde yıkılan binalarla ilgili 39 şüpheli adliyede (2)

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15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır´da yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 15´i tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 2´si savcılık ifadesi sonrası, 22 kişi ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)-

2023-02-16 00:12:11



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