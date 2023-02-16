Diyarbakır'da 31 yapı acil yıkılacak



Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, 1'i boş, 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, 300 görevliyle hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda ağır hasar tespit edilen 363 yapıdan 31'inin acil olarak yıkılmasına karar verildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli, 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da, yıkılan 1'i boş 7 binadan 2'sinin enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem sonrası kentte merkez Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçeleri ile kırsal mahallelerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından mimar ve mühendislerden oluşan 300 görevli hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bina ve iş yerlerine girip hem içeride hem de bodrum katlarında gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor ve kontrol ettikleri yerleri fotoğraflayarak bakanlığın sistemine yüklüyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda kontrol edine yapılardan 13 bin 567´nin hasar görmediği tespit edildi. 363 yapıda ise ağır hasar belirlenirken, bunlardan 31'inin de acil yıkılmasına karar verildi.

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi´nde siteleri kontrol edilen yönetici Siraç Duman, "Hasar olup olmadığını kesin olarak öğrenmek için ekipleri bekliyorduk. Çok şükür bir şey yok. Geçen defa kendimiz yaptırdık, bu kez onlar yaptı. Resmi boyutuna da döktükten sonra bir sıkıntımız kalmayacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2023-02-16 11:22:53



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