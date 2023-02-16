Hasarlı binaya girip, eşyalarını balkondan atarak kurtarmaya çalıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasarlı binaya girip, eşyalarını balkondan atarak kurtarmaya çalıştı

DHA

Hasarlı binaya girip, eşyalarını balkondan atarak kurtarmaya çalıştı


Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, depremde hasar gören 7 katlı apartmana giren kişi, 6'ncı kattaki daire balkonundan eşyalarını atarak kurtarmaya çalıştı. Bu anlar, kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, yıkılan binaların yanı sıra 363 bina da ağır hasar gördü. Bazı binalar ise daha az hasar aldı. Bu binalardan biri olan, Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmana giren kişi, 6'ncı kattaki dairesinin balkonundan eşyalarını atarak kurtarmaya çalıştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, balkondaki kişinin halı ve minderleri dışarı attığı anlar yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-02-16 15:54:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Diyarbakır'da çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti:
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Diyarbakır'da ...
Enkaz alanına ilk ulaşan sağlıkçılardan Semiha: 2 aylık bebeği korumak için montumun arasına koydum
YEREL HABERLER Enkaz alanına ilk ulaşan sağlıkçılardan Semiha: 2 ...
Diyarbakır ve Siirt'te depremden etkilenen çocuklara yönelik çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Siirt'te depremden etkilenen çocuklara ...
(Görüntülü)ALİ BABACAN AFET BÖLGESİNDE
YEREL HABERLER (Görüntülü)ALİ BABACAN AFET BÖLGESİNDE
(Görüntülü)GALERİA SİTESİ&#039;NDE ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)GALERİA SİTESİ'NDE ENKAZ KALDIRMA ...
Diyarbakır'da depremde "kültürel miras taşıyıcısı" dengbej Tanrıverdi ve ailesi de hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremde "kültürel miras taşıyıcısı" ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DA 31 YAPI ACİL YIKILACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DA 31 YAPI ACİL YIKILACAK
Diyarbakır'da 31 yapı acil yıkılacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 31 yapı acil yıkılacak
Diyarbakır´da depremde yıkılan binalarla ilgili 39 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır´da depremde yıkılan binalarla ilgili 39 ...
Diyarbakır'da depremde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 15 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremde yıkılan binalardaki kusurlara ...
Diyarbakır'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 15 kişi tutuklandı.
YEREL HABERLER Diyarbakır'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ...
Diyarbakır Dicle ve Siirt Üniversitelerinin depremzedelere desteği sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Dicle ve Siirt Üniversitelerinin ...
Kulp'tan deprem bölgesine soba ve yakacak yardımı taşıyan tırlar uğurlandı
YEREL HABERLER Kulp'tan deprem bölgesine soba ve yakacak yardımı ...
TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır´da (2)
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır´da (2)
Diyarbakır ve Siirt'te depremzedelere yönelik çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Siirt'te depremzedelere yönelik ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA KOLONLARINDAN SESLER GELEN 8 KATLI MENEKŞE APARTMANI BOŞALTILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA KOLONLARINDAN SESLER ...
TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen ...
Diyarbakır'da çökme tehlikesi; 9 katlı binanın olduğu cadde kapatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çökme tehlikesi; 9 katlı binanın olduğu ...
Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda depremde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için yoğun mesai
YEREL HABERLER Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda depremde hayatını ...
(Görüntülü) MECLİS BAŞKANI ŞENTOP, DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMELERİNİN ARDINDAN KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MECLİS BAŞKANI ŞENTOP, DEPREM BÖLGESİNDE ...
Diyarbakır'da depremde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin gözaltı sayısı 53'e yükseldi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremde yıkılan binalardaki kusurlara ...
(Görüntülü) DİYARBAKIRLI GÖNÜLLÜLER DEPREM MAĞDURU BİN ÇOCUĞA BOYAMA KİTABI DAĞITTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIRLI GÖNÜLLÜLER DEPREM MAĞDURU ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR?DA DEPREMDE YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ 39 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR?DA DEPREMDE YIKILAN BİNALARLA ...
Diyarbakır´da depremde yıkılan binalarla ilgili 39 şüpheli adliyede 
YEREL HABERLER Diyarbakır´da depremde yıkılan binalarla ilgili 39 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.