Adıyaman´dan 2 hasta ambulans helikopterlerle Diyarbakır´a getirildi

Mesut BUDRAÇ-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)ADIYAMAN´da kaldığı evin depremde hasar görmesiyle otomobilde kalan ve zatürre teşhisi konulan Neslihan Durdun (81) ile kalbi duran Mehmet Ali Polat (83), sevk edildikleri Diyarbakır´a ambulans helikopterlerle getirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman´da Neslihan Durdun, kaldığı evin hasar görmesiyle otomobilinde yaşamaya başladı. 6 gün otomobilde yaşayan Durdun, rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu. Durdun'a zatürre teşhisi konularak tedaviye alındı. İleri düzeyde nefes darlığı şikayetinin artmasıyla Durdun´un, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilmesine karar verildi.
Adıyaman´da Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde de akciğerindeki ana damarlarından birinin tıkanması nedeniyle kalbi duran ve yapılan müdahaleyle çalıştırılan Mehmet Ali Polat´ın Dicle Üniversitesi Hastanesi´ne sevkine karar verildi. Hastalar, Sağlık Bakanlığı´na ait 2 ambulans helikopterle Diyarbakır´a getirildi. Helikopterden indirilerek ambulanslara alınan Durdun ve Polat, sevk edildikleri hastanelere götürüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ, Gıyasettin TETİK
2023-02-16 17:57:39
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