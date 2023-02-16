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TTB Başkanı Sağkan´dan Diyarbakır Barosu´na ziyaret

DHA

TTB Başkanı Sağkan´dan Diyarbakır Barosu´na ziyaret


Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, depremin vurduğu illerden Diyarbakır´da incelemelerde bulundu. Sağkan, "Cumhuriyet tarihimizin yaşadığı en büyük deprem felaketiyle karşı karşıyayız. 11 ilimizi kapsayan, 100 binin üzerinde enkazla karşı karşıya olduğumuz bir süreci yaşıyoruz." dedi.
TTB Başkanı Erinç Sağkan, depremlerden etkilenen illerde sürdürdüğü incelemeler kapsamında Diyarbakır´a geldi. Kentte gelen Sağkan ve beraberindekiler, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette konuşan Sağkan, "Diyarbakır'da 3, ülke genelinde ise 100 meslektaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımız için başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. En çok birlik olmaya, dayanışmaya, bir arada olmaya ihtiyacımız olan dönem, hiç kuşkusuz. Ancak aynı zamanda sorgulamak, yanlışları ortaya koymak ve hukuki sürecin etkin şekilde işleyerek tüm sorumluların tespit edilip cezalandırılması için de çalışma yürütmek, biz hukuk örgütlerinin en önemli görevleri arasında yer alıyor. Deprem bölgesine ulaştığımız ilk andan itibaren gönüllülükle büyük bir uğraşla o bölgeye yardımlarını gönderen tüm barolarımıza, sivil toplum örgütlerine, gönüllü yurttaşlarıma şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
'GALERİA SİTESİ'NDE YAŞAMINI YİTİREN AVUKAT ÖZDEMİR'İN AÇTIĞI DAVA YOK'
Daha sonra konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise yıkılan Galeria Sitesi´nde yaşamını yitiren avukat Serhan Özdemir'in dava açtığı yönündeki iddialarla ilgili şunları söyledi:
"Kamuoyunda çok tartışıldı. Dün itibarıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcımızla uzun bir görüşme de yaptık. Biliyorsunuz, Türkiye'de bütün yargısal işlemler UYAP sistemi dediğimiz sistemde tanımlı. Sevgili Serhan Özdemir'in bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu bir suç duyurusu ya da bu konuda görülen bir dava yok. Biz sorgulamayı şu anda Serhan'ın ailesi ve kendisiyle ilgili yaptık ama Serhan, avukat olarak orada bulunan herhangi bir kat malikinin adına da bu başvuruyu yapmış olabilir. Orada yaşamını yitiren herkesle ilgili UYAP sorgulaması yaptıktan sonra bu konuda gerçekten bir davanın olup olmadığı konusunda bilgiyi sizinle paylaşabiliriz ama meslektaşımızın gerek büro ortakları gerekse kendisi ve ailesi adına yaptığımız sorgulamada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına yapılmış bir şikayet yok. Aynı zamanda bir hukuk mahkemesine tespit davası açıp açmadığı konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. O konuda da henüz bir netliğe kavuşamadık ama başvurunun belediyelere de yapılmış olma ihtimali var. Başsavcılığımız bu konuda titiz. İlk günden beri kendisiyle bu soruşturma sürecini koordineli bir şekilde yürüttük. Şunu söyleyebilirim, Diyarbakır'da bütün yıkılan binalarla ilgili olması gerektiği şekilde, hatta Elazığ depreminde daha önce bilirkişilik yapmış ve Fırat Üniversitesinden teknik elemanlarla numuneler alındı. Bu konuda söz konusu binalara ilişkin yapılacak, ileride teknik analiz konusuna yeteri kadar delilin toplandığını da söylemek isterim." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKYakup ALTAY
2023-02-16 18:30:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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